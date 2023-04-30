30 апреля 2023 года: святого Зосимы — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя готовить хлеб и сеять овощи.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Зосимы. Святой Зосима с юных лет стремился к духовному развитию и искал праведный путь. Вместе с монахом Германом он построил келью в 1436 году. Позже к ним присоединились монахи и ученики, и келью пришлось расширить в храм, а Зосим стал игуменом. Он прославился как защитник христианства и умер в 1478 году.

Что нельзя делать 30 апреля:

готовить хлеб;

высаживать саженцы и сеять овощи;

стричь волосы;

подметать дом.

Народные приметы и поверья:

если деревья уже распустились и покрыты листьями, то лето будет жарким и сухим;

пчелы начали садиться на вишневый цвет – красиво уродят плодовые деревья;

можно загадывать желание, когда в небе пролетает стриж, оно обязательно сбудется.

День ангела празднуют:

Яков, Александр.

Родились в этот день:

1883 год — Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик, драматург, журналист.

1909 год — Фидель Кастро, кубинский революционер и политик, лидер Кубинской революции.

1956 год — Ларс фон Триер, датский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, лауреат "Сезара" и др. наград.

1984 год — Галь Гадот, израильская актриса и модель, известная за главную роль в фильме "Чудо-женщина" и за роль в серии фильмов "Форсаж".

1992 год — Трэвис Скотт, американский рэпер и продюсер, известный своим альбомом "Astroworld" и сотрудничеством с известными исполнителями, такими как Рианна и Кендрик Ламар.

Также в этот день:

1789 год — Джордж Вашингтон стал первым президентом США.

1945 год — Адольф Гитлер покончил с собой в своем бункере под Берлином.

1975 год — Вьетнамская война официально завершилась подписанием Парижских мирных соглашений.

2004 год — первая кинотрилогия "Звездных войн" была выпущена на DVD.

2019 год — японский император Акихито отрекся от престола, а его сын Нарухито стал новым императором Японии.