30 апреля 2023 года: святого Зосимы — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя готовить хлеб и сеять овощи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого Зосимы. Святой Зосима с юных лет стремился к духовному развитию и искал праведный путь. Вместе с монахом Германом он построил келью в 1436 году. Позже к ним присоединились монахи и ученики, и келью пришлось расширить в храм, а Зосим стал игуменом. Он прославился как защитник христианства и умер в 1478 году.
Что нельзя делать 30 апреля:
- готовить хлеб;
- высаживать саженцы и сеять овощи;
- стричь волосы;
- подметать дом.
Народные приметы и поверья:
- если деревья уже распустились и покрыты листьями, то лето будет жарким и сухим;
- пчелы начали садиться на вишневый цвет – красиво уродят плодовые деревья;
- можно загадывать желание, когда в небе пролетает стриж, оно обязательно сбудется.
День ангела празднуют:
Яков, Александр.
Родились в этот день:
1883 год — Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик, драматург, журналист.
1909 год — Фидель Кастро, кубинский революционер и политик, лидер Кубинской революции.
1956 год — Ларс фон Триер, датский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, лауреат "Сезара" и др. наград.
1984 год — Галь Гадот, израильская актриса и модель, известная за главную роль в фильме "Чудо-женщина" и за роль в серии фильмов "Форсаж".
1992 год — Трэвис Скотт, американский рэпер и продюсер, известный своим альбомом "Astroworld" и сотрудничеством с известными исполнителями, такими как Рианна и Кендрик Ламар.
Также в этот день:
1789 год — Джордж Вашингтон стал первым президентом США.
1945 год — Адольф Гитлер покончил с собой в своем бункере под Берлином.
1975 год — Вьетнамская война официально завершилась подписанием Парижских мирных соглашений.
2004 год — первая кинотрилогия "Звездных войн" была выпущена на DVD.
2019 год — японский император Акихито отрекся от престола, а его сын Нарухито стал новым императором Японии.