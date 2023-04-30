30 квітня 2023 року: святого Зосими — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна готувати хліб і сіяти овочі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Зосими. Святий Зосима з юних років прагнув духовного розвитку та шукав праведного шляху. Разом із ченцем Германом він побудував келію в 1436 році. Пізніше до них приєдналися ченці й учні, і келію довелося розширити до храму, а Зосим став ігуменом. Він прославився як захисник християнства та помер у 1478 році.

Чого не можна робити 30 квітня:

готувати хліб;

висаджувати саджанці та сіяти овочі;

стригти волосся;

підмітати будинок.

Народні прикмети й повір'я:

якщо дерева вже розпустилися та вкриті листям, то літо буде спекотним і сухим;

бджоли почали сідати на вишневий цвіт — красиво вродять плодові дерева;

можна загадувати бажання, коли в небі пролітає стриж, воно обов'язково здійсниться.

День ангела святкують:

Яків, Олександр.

Народилися цього дня:

1883 рік — Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик, драматург, журналіст.

1909 рік — Фідель Кастро, кубинський революціонер і політик, лідер Кубинської революції.

1956 рік — Ларс фон Трієр, данський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер, лауреат "Сезара" та інших нагород.

1984 рік — Галь Гадот, ізраїльська акторка та модель, відома через головну роль у фільмі "Диво-жінка" та роль у серії фільмів "Форсаж".

1992 рік — Тревіс Скотт, американський репер і продюсер, відомий своїм альбомом "Astroworld" і співпрацею з відомими виконавцями, такими як Ріанна та Кендрік Ламар.

Також у цей день:

1789 рік — Джордж Вашингтон став першим президентом США.

1945 рік — Адольф Гітлер наклав на себе руки у своєму бункері під Берліном.

1975 рік — В'єтнамська війна офіційно завершилася підписанням Паризьких мирних угод.

2004 рік — перша кінотрилогія "Зоряних воєн" була випущена на DVD.

2019 рік — японський імператор Акіхіто зрікся престолу, а його син Нарухіто став новим імператором Японії.