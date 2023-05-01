1 мая 2023 года: святителя Космы — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя собирать травы и стричь волосы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святителя Космы. Он жил в IX веке, с ранних лет пошел в монастырь, принял монашеский постриг и скоро стал епископом Халкидонским. Язычники неоднократно пытались склонить его к отречению от веры, император приказывал убрать иконы из храма — но Косма оставался верен Богу. За это его отправили с кафедры в заключение.

Также 1 мая отмечают Международный день труда.

Что нельзя делать 1 мая:

собирать травы;

стричь волосы;

злословить;

отказывать в помощи другим людям.

Народные приметы и поверья:

холодная погода — к урожайному лету;

домашний скот пьет много воды – ждите богатого урожая;

на черемухе появились листья — можно сажать картофель;

теплый день — к прохладному месяцу, и наоборот.

День ангела празднуют:

Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

Также в этот день: