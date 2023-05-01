Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

1 мая 2023 года: святителя Космы — что сегодня нельзя делать?

Святитель Косма
Святитель Косма

Сегодня нельзя собирать травы и стричь волосы.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святителя Космы. Он жил в IX веке, с ранних лет пошел в монастырь, принял монашеский постриг и скоро стал епископом Халкидонским. Язычники неоднократно пытались склонить его к отречению от веры, император приказывал убрать иконы из храма — но Косма оставался верен Богу. За это его отправили с кафедры в заключение.

Также 1 мая отмечают Международный день труда.

Что нельзя делать 1 мая:

  • собирать травы;
  • стричь волосы;
  • злословить;
  • отказывать в помощи другим людям.

Народные приметы и поверья:

  • холодная погода — к урожайному лету;
  • домашний скот пьет много воды – ждите богатого урожая;
  • на черемухе появились листья — можно сажать картофель;
  • теплый день — к прохладному месяцу, и наоборот.

День ангела празднуют:

Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

Также в этот день:

  • 1931 год — в Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного "Эмпайр-Стейт-Билдинг", построенного всего за один год;
  • 1960 год — Франция выпустила первый спутник на солнечную орбиту, названный "Ариан-1", что ознаменовало начало европейской космической программы;
  • 1966 год — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг.