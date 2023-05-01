Стиль жизни
1 мая 2023 года: святителя Космы — что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя собирать травы и стричь волосы.
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Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святителя Космы. Он жил в IX веке, с ранних лет пошел в монастырь, принял монашеский постриг и скоро стал епископом Халкидонским. Язычники неоднократно пытались склонить его к отречению от веры, император приказывал убрать иконы из храма — но Косма оставался верен Богу. За это его отправили с кафедры в заключение.
Также 1 мая отмечают Международный день труда.
Что нельзя делать 1 мая:
- собирать травы;
- стричь волосы;
- злословить;
- отказывать в помощи другим людям.
Народные приметы и поверья:
- холодная погода — к урожайному лету;
- домашний скот пьет много воды – ждите богатого урожая;
- на черемухе появились листья — можно сажать картофель;
- теплый день — к прохладному месяцу, и наоборот.
День ангела празднуют:
Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.
Также в этот день:
- 1931 год — в Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного "Эмпайр-Стейт-Билдинг", построенного всего за один год;
- 1960 год — Франция выпустила первый спутник на солнечную орбиту, названный "Ариан-1", что ознаменовало начало европейской космической программы;
- 1966 год — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг.