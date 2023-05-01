Стиль життя
1 травня 2023 року: святителя Косми — що сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна збирати трави та стригти волосся.
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Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Косми. Він жив у IX столітті, з ранніх років пішов у монастир, прийняв чернечий постриг і незабаром став єпископом Халкідонським. Язичники неодноразово намагалися схилити його до зречення віри, імператор наказував прибрати ікони з храму — але Косма залишався вірним Богу. За це його відправили з кафедри в увʼязнення.
Також 1 травня святкують Міжнародний день праці.
Що не можна робити 1 травня:
- збирати трави;
- стригти волосся;
- злословити;
- відмовляти у допомозі іншим людям.
Народні прикмети та повір'я:
- холодна погода — до врожайного літа;
- худоба п'є багато води – чекайте багатого врожаю;
- на черемсі з'явилося листя — можна садити картоплю;
- теплий день — до прохолодного місяця, і навпаки.
День ангела святкують:
Антон, Василь, Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло.
Також у цей день:
- 1931 рік — в Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої в світі будівлі — 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг", побудованого всього за рік;
- 1960 рік — Франція випустила перший супутник на сонячну орбіту, названий "Аріан-1", що ознаменувало початок європейської космічної програми;
- 1966 рік — студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор.