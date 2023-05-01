1 травня 2023 року: святителя Косми — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна збирати трави та стригти волосся.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Косми. Він жив у IX столітті, з ранніх років пішов у монастир, прийняв чернечий постриг і незабаром став єпископом Халкідонським. Язичники неодноразово намагалися схилити його до зречення віри, імператор наказував прибрати ікони з храму — але Косма залишався вірним Богу. За це його відправили з кафедри в увʼязнення.

Також 1 травня святкують Міжнародний день праці.

Що не можна робити 1 травня:

збирати трави;

стригти волосся;

злословити;

відмовляти у допомозі іншим людям.

Народні прикмети та повір'я:

холодна погода — до врожайного літа;

худоба п'є багато води – чекайте багатого врожаю;

на черемсі з'явилося листя — можна садити картоплю;

теплий день — до прохолодного місяця, і навпаки.

День ангела святкують:

Антон, Василь, Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло.

Також у цей день: