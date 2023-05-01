Cальма Хайек в золотом твидовом костюме посетила вечеринку Gucci

Знаменитая актриса вдохновилась образом бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино посетила вечеринку Bungalow Gucci в честь открытия нового бутика итальянского роскошного модного дома в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитая актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте образом для мероприятия. Сальма была в золотом твидовом костюме от Gucci, который состоял из золотого жакета и юбки до колен. К своему образу звезда фильма "Бандитки" подобрала черные босоножки на платформе с открытым носком, черную стеганую сумку Gucci и украшения De Beers, выбранные стилистом Ребеккой Корбин-Мюррей.

"Вдохновение, Джеки О", — написала Хайек на английском и испанском языках, намекая, что вдохновилась образом самой известной бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Онассис.

Сальма Хайек

Вероятно, Хайек сравнила свой наряд с розовым твидовым юбочным костюмом Chez Ninon, который Кеннеди носила в Далласе в 1963 году, в день, когда был убит ее первый супруг, президент Джон Ф. Кеннеди.

Джон и Жаклин Кеннеди, 1963 год

Мероприятие Хайек посетила вместе с супругом, 60-летним бизнесменом Франсуа-Анри Пино и 15-летней дочерью Валентиной.

Напомним, Сальма Хайек 14 лет счастлива в браке с французским миллиардером, с которым вместе воспитывает дочь. У Франсуа двое детей от первой жены Доротеи Лепер, на которой он был женат до 2004 года: его тезка Франсуа и Матильда. У него также есть еще один сын от супермодели Линды Евангелисты, Огюстен Джеймс, которому 16 лет.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек вышла на красную дорожку в компании 15-летней дочери.