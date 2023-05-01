Cальма Хаєк у золотому твідовому костюмі відвідала вечірку Gucci

Знаменита акторка надихнулася образом колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно відвідала вечірку Bungalow Gucci на честь відкриття нового бутіка італійського модного розкішного дому в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Знаменита акторка поділилася у своєму Instagram-акаунті образом для заходу. Сальма була в золотому твідовому костюмі від Gucci, який складався із золотого жакета і спідниці до колін. До свого образу зірка фільму "Бандитки" підібрала чорні босоніжки на платформі з відкритим носком, чорну стьобану сумку Gucci та прикраси De Beers, обрані стилісткою Ребеккою Корбін-Мюррей.

"Натхнення, Джекі О", — написала Хаєк англійською та іспанською мовами, натякаючи, що надихнулася образом найвідомішої колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді Онассіс.

Сальма Хаєк

Ймовірно, Хаєк порівняла своє вбрання з рожевим твідовим костюмом Chez Ninon, який Кеннеді носила в Далласі в 1963 році, в день, коли був убитий її перший чоловік, президент Джон Ф. Кеннеді.

Джон і Жаклін Кеннеді, 1963 рік

Захід Хаєк відвідала разом із чоловіком, 60-річним бізнесменом Франсуа-Анрі Піно та 15-річною дочкою Валентиною.

Нагадаємо, Сальма Хаєк 14 років щаслива у шлюбі з французьким мільярдером, з яким разом виховує доньку. Франсуа має двох дітей від першої дружини Доротеї Лепер, з якою він був одружений до 2004 року: його тезка Франсуа і Матильда. Він також має ще одного сина від супермоделі Лінди Євангелісти, Огюстен Джеймс, якому 16 років.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк вийшла на червону доріжку в компанії 15-річної дочки.