В Сети появились ранее неопубликованные кадры Чарльза III c детьми Кейт Миддлтон

Британский монарх обожает своих внуков, и дети его старшего сына Уильяма отвечают ему взаимностью.

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Чем ближе коронация короля Чарльза III, тем больше ранее неизвестных моментов позволяет увидеть британцам пресса, показывая, что новому монарху не чужды простые человеческие радости, например – общение с внуками. В документальном фильме BBC "Чарльз К: Становление монарха" журналисты показали несколько кадров, где отображены его отношения с внуками, детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Фильм транслировался ВВС 30 апреля вечером, и в нем можно было увидеть, как король развлекается с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

В частности, в ленту попал момент, запечатленный в 2016 году, когда юному принцу было три года. Чарльз и Джордж сидят за столом на чаепитии на открытом воздухе. Маленький принц держит в руках стакан апельсинового сока, а его дедушка указывает на что-то вдалеке.

У короля Чарльза III очень близкие отношения со старшими внуками Фото: Скриншот

В другом кадре он, казалось, держал что-то, чтобы развлечь годовалую принцессу Шарлотту, сидящую на руках у кого-то из взрослых в милом голубом платье с соответствующим бантом в волосах. Девочка с интересом смотрит на дедушку.

Принц Чарльз и принцесса Шарлотта

В программе король очень тепло высказался и о своей жене Камилле. Он назвал ее "лучшей слушательницей в мире" и отметил, что "у нее прекрасный подход к людям".

Документальный фильм вышел в эфир менее чем за неделю до того, как Чарльз и Камилла будут коронованы.

Ранее Фокус писал о том, что более половины британцы против того, чтобы правительство финансировало коронацию, запланированную на 6 мая.