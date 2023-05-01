У мережі з'явилися раніше неопубліковані кадри Чарльза III з дітьми Кейт Міддлтон

Британський монарх обожнює своїх онуків, і діти його старшого сина Вільяма відповідають йому взаємністю.

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Чим ближче коронація короля Чарльза III, тим більше раніше невідомих моментів дозволяє побачити британцям преса, показуючи, що новому монарху не чужі прості людські радощі, наприклад спілкування з онуками. У документальному фільмі ВВС "Чарльз К: Становлення монарха" журналісти показали кілька кадрів, де відображено його стосунки з онуками, дітьми принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Фільм транслювався ВВС 30 квітня ввечері, і в ньому можна було побачити, як король розважається з принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою.

Зокрема, у стрічку потрапив момент, зафіксований у 2016 році, коли юному принцу було три роки. Чарльз і Джордж сидять за столом під час чаювання на відкритому повітрі. Маленький принц тримає в руках склянку апельсинового соку, а його дідусь вказує на щось удалині.

У короля Чарльза III дуже близькі стосунки зі старшими онуками Фото: Скріншот

В іншому кадрі він, здавалося, тримав щось, щоб розважити однорічну принцесу Шарлотту, яка сиділа на руках у когось із дорослих у милій блакитній сукні з відповідним бантом у волоссі. Дівчинка з цікавістю дивиться на дідуся.

Принц Чарльз та принцеса Шарлотта

У програмі король дуже тепло висловився і про дружину Каміллу. Він назвав її "найкращою слухачкою у світі" та зазначив, що "у неї прекрасний підхід до людей".

Документальний фільм вийшов в ефір менш ніж за тиждень до того, як Чарльз та Камілла будуть короновані.

Раніше Фокус писав про те, що понад половина британців проти того, щоб уряд фінансував коронацію, заплановану на 6 травня.