София Ричи поделилась снимками медового месяца с Эллиотом Грейнджем

София Ричи и Эллиот Грейндж в медовый месяц выглядят еще более влюбленными, чем когда-либо.

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24-летняя американская модель София Ричи и ее супруг, 29-летний британский музыкальный продюсер Эллиот Грейндж проводят медовый месяц на тропических островах. В своем Instagram младшая дочь Лайонела Ричи поделилась фотографиями с отдыха молодоженов.

"Повезло мне! День за ночью 🤍", — подписала пост Ричи.

На одном снимке ее муж сидит за отдельными столиком на пляже в окружении лепестков роз. Ужин, который был подан под навесом, состоял из острого коктейля "Эллиот" и фруктового напитка "София". В меню была фраза "Навсегда – это недостаточно долго".

Фото: Instagram @sofiarichiegrainge Фото: Instagram @sofiarichiegrainge

Ричи выглядела роскошно по этому случаю, выбрав золотое мини-платье с пайетками с вырезом на шее, которое она дополнила сумочкой в форме собачки.

София Ричи Фото: Instagram @sofiarichiegrainge

Напомним, свадьба Софии Ричи и Эллиота Грейнджа состоялась в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере в субботу, 22 апреля. А на следующий день в Сети появились первые кадры с невестой в роскошных нарядах от Chanel, которых во время торжества девушка сменила целых три.

Также Фокус писал, что в числе платьев было мини, вдохновленное подиумным образом, смоделированным Клаудией Шиффер в 1993 году. 52-летняя легенда подиума отреагировала на свою роль в роскошной свадьбе Ричи, поделившись фотографией себя в оригинальном платье вместе с одним снимком из версии невесты.