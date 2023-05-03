Видео с реакцией пса на костюм Джареда Лето на Met Gala 2023 стало вирусным

Ролик разлетелся по сотням пабликов и собрал тысячи шутливых комментариев.

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Несмотря на то, что ежегодный бал Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке Met Gala отгремел, а наряды знаменитостей рассмотрены со всех ракурсов, каждый день появляются новые видео, демонстрирующие моменты, которые раньше публика не видела. Один из них – курьез с Джаредом Лето и чьей-то собакой, которая затесалась среди зевак, наблюдающих за идущими по ковровой дорожке знаменитостями.

Как известно, Лето появился на публике в костюме любимой кошки покойного Карла Лагерфельда, Шупетт. Когда он, еще не сняв маску, махал присутствующим рукой (или лапой), одна камера случайно выхватила пса, который ошарашенно смотрит на гигантскую кошку.

Хотя он был запечатлен на камеру всего на мгновение, его удивленная морда уже стала мемом в Сети, а видео разлетелось в сотни пабликов.

"Оператор заслуживает повышения за то, что запечатлел идеальный момент", "Он такой: я под кайфом? WTF это кошмар?", "Эта собака – все мы", "Собака чувствует себя побежденной", – шутят в комментариях.

Напомним, что тема Met Gala 2023 звучала: "Карл Лагерфеьд: линия красоты". Несмотря на то, что Шупетт так и не приехала на бал, несколько знаменитостей обыграли ее образ в своих нарядах.

Ранее Фокус писал о таракане, который случайно выбежал на ковровую дорожку и получил свою минуту славы прежде, чем кто-то на него наступил.