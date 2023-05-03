На аукционе Christie's продадут коллекцию украшений вдовы члена нацистской партии

Хайди Хортен была замужем за Гельмутом Хортеном, который сколотил свое миллиардное состояние за счет насильственного вытеснения евреев из разных сфер деятельности, процветавшего в 1930-1940-е в странах гитлеровской коалиции.

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Аукцион Christie's объявил о продаже потрясающей коллекции драгоценностей миллиардерши Хайди Хортен. 700 украшений оценивают в 150 миллионов долларов, но теперь аукционный дом критикуют, потому что супруг Хайди смог заработать свое состояние и купить все эти сокровища благодаря сотрудничеству с нацистами во время Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

Гельмут Хортен владел сетью универмагов Horten AG, это была четвертая по величине сеть магазинов в Германии.

Он покупал еврейские предприятия по сниженным ценам, чтобы создать франшизу одноименного универмага. Также он был членом нацистской партии. Первый универмаг он приобрел еще в 1933 году, у своего работодателя-еврея, когда тот был вынужден покинуть Германию. Позже покупал магазины на оккупированных территориях.

Об этом писал Дэвид Де Йонга в своей книге "Нацистские миллиардеры: темная сторона самых богатых династий Германии".

Официальные лица Christie's признали болезненную историю, на которой было построено состояние Хортена. И отметили, что средства от аукциона драгоценностей, который стартует онлайн 3 мая и оффлайнв Женеве, Швейцария, 10 мая, поступят в фонд, который поддерживает благотворительные цели, "включая здравоохранение, благополучие детей и доступ к искусству".

На веб-сайте аукциона также говорится, что "Christiе's внесет значительный вклад из своих последних доходов от этого аукциона в организацию, которая способствует дальнейшему продвижению исследований и образования в области Холокоста".

Хайди Хортен не была замужем за Гельмутом, когда он скупал предприятия у евреев. Они познакомились только в 1959 году в баре отеля, расположенного на территории аристократического курорта Фельден-ам-Вертерзе.

Тогда Хайди, дочери венского гравера, было 19 лет, Гельмут был на 32 года старшее ее. Пара поженилась только в 1966 году. На свадьбу Хортен подарил невесте знаменитый голубой бриллиант Blue Wittelsbacher весом 35 карат, который до Первой мировой войны украшал корону Баварского королевства.

Хайди Хортен с супругом, Гельмутом Хортеном Фото: Instagram Heidi Horten Collection

Гельмут осыпал свою жену драгоценностями. Коллекцию ее украшений называли "одной из самых тщательно подобранных". Когда Гельмут умер в 1987 году, Хайди продолжила скупать драгоценности, причем отдавала предпочтение украшениям с историей. Ведь она унаследовала от супруга огромное состояние в миллиард долларов. После она приумножила состояние почти втрое.

Фото: Instagram Heidi Horten Collection Фото: Instagram Heidi Horten Collection Фото: Instagram Heidi Horten Collection Фото: Instagram Heidi Horten Collection

В 2018 году на аукционе Sotheby’s именно Хайди купила самую дорогую жемчужину в мире, принадлежавшую Марии-Антуанетте. Жемчужина обошлась ей в 37 миллионов долларов. Кроме жемчужины, Хайди также купила жемчужное колье французской королевы. Также она приобрела бриллиантовую брошь, которая принадлежала Катарине Шратт, известной актрисе и любовнице императора Франца Иосифа I.

После Гельмута Хайди еще дважды выходила замуж. Ее вторым мужем в 1994 году стал француз Жан-Марк Шарм, оптовый торговец цветами. Она сменила фамилию и не любила, когда ее называли Хортен. Вместе с мужем они стали скупать произведения искусства. Однажды она потратила около 30 миллионов долларов на картины за один день.

Но через четыре года брак распался и Хайди стала вести богатой разведенной дамы. Она любила путешествовать на своей роскошной яхте "Каринтия VII", которая долго входила в десятку самых больших яхт. Среди ее любовников был британский банкир Джонатан Беван — финансовым советником медиамагната Роберта Максвелла. Но ее третьим мужем в 2015 году стал аристократ Карл Антон Гесс, который был младше ее на 10 лет.

Хайди Гесс-Хортен умерла 12 июня 2022 года в возрасте 81 года. На момент смерти ее состояние оценивалось в три миллиарда долларов.

На аукционе, как предполагается, будут проданы ее колье Bulgari с изумрудами и сапфирами, стоимостью в 1,5 миллиона долларов, ожерелье с фигурками египетских богов, роскошный бриллиант Briolette of India, который у индийского махараджи когда-то выкупил сам Гарри Уинстон и многие другие украшения.

Напомним, также в 2022 году скончалась Лили Сафра, богатейшая женщина Монако. Ее состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов и большую его часть она тратила на благотворительность. Также Лили обожала драгоценности и даже успела стать героиней скандального романа.