На аукціоні Christie's продадуть колекцію прикрас удови члена нацистської партії

Гайді Гортен була одружена з Гельмутом Гортеном, який сколотив свій мільярдний стан коштом насильницького витіснення євреїв з різних сфер діяльності, що процвітав у 1930-1940-ті у країнах гітлерівської коаліції.

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Аукціон Christie's оголосив про продаж приголомшливої колекції коштовностей мільярдерки Гайді Гортен. 700 прикрас оцінюють у 150 мільйонів доларів, але тепер аукціонний будинок критикують, бо чоловік Гайді зміг заробити свої статки та купити всі ці скарби завдяки співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Про це пише Daily Mail.

Гельмут Гортен володів мережею універмагів Horten AG, це була четверта за величиною мережа магазинів Німеччини.

Він купував єврейські підприємства за зниженими цінами, щоб створити франшизу однойменного універмагу. Також він був членом нацистської партії. Перший універмаг він придбав ще 1933 року, у свого роботодавця-єврея, коли той був змушений покинути Німеччину. Згодом купував магазини на окупованих територіях.

Про це писав Девід Де Йонга у своїй книзі "Нацистські мільярдери: темна сторона найбагатших династій Німеччини".

Офіційні особи Christie's визнали хворобливу історію, на якій було збудовано стан Гортена. І зазначили, що кошти від аукціону коштовностей, що стартує онлайн 3 травня та офлайн у Женеві, Швейцарія, 10 травня, надійдуть до фонду, який підтримує благодійні цілі, "включаючи охорону здоров'я, добробуту дітей та доступ до мистецтва".

На вебсайті аукціону також говориться, що "Christiе's зробить значний внесок зі своїх останніх доходів від цього аукціону в організацію, яка сприяє подальшому просуванню досліджень та освіти в області Голокосту".

Гайді Гортен не була одружена з Гельмутом, коли він скуповував підприємства у євреїв. Вони познайомилися лише 1959 року в барі готелю, розташованого на території аристократичного курорту Фельден-ам-Вертерзе.

Тоді Гайді, дочці віденського гравера, було 19 років, Гельмут був на 32 роки старший за неї. Пара одружилася лише 1966 року. На весілля Гортен подарував нареченій знаменитий блакитний діамант Blue Wittelsbacher вагою 35 каратів, котрий до Першої світової війни прикрашав корону Баварського королівства.

Гайді Гортен з чоловіком, Гельмутом Хортеном Фото: Instagram Heidi Horten Collection

Гельмут обсипав свою дружину коштовностями. Колекцію її прикрас називали "однією з найретельніше підібраних". Коли Гельмут помер у 1987 році, Гайді продовжила скуповувати коштовності, причому віддавала перевагу прикрасам з історією. Адже вона успадкувала від чоловіка величезний статок у мільярд доларів. Після цього вона примножила статки майже втричі.

Фото: Instagram Heidi Horten Collection Фото: Instagram Heidi Horten Collection Фото: Instagram Heidi Horten Collection Фото: Instagram Heidi Horten Collection

У 2018 році на аукціоні Sotheby's саме Гайді купила найдорожчу перлину у світі, яка належала Марії-Антуанетті. Перлина коштувала їй 37 мільйонів доларів. Окрім перлини, Гайді також купила перлове кольє французької королеви. Також вона придбала діамантову брошку, яка належала Катарині Шратт, відомій актрисі та коханці імператора Франца Йосипа I.

Після Гельмута Гайді ще двічі виходила заміж. Її другим чоловіком у 1994 році став француз Жан-Марк Шарм, гуртовий торговець квітами. Вона змінила прізвище і не любила, коли її називали Гортен. Разом із чоловіком вони почали скуповувати твори мистецтва. Якось вона витратила близько 30 мільйонів доларів на картини за один день.

Але через чотири роки шлюб розпався і Гайді почала вести життя багатої розлученої дами, повернувши прізвище першого чоловіка. Вона любила подорожувати на своїй розкішній яхті "Каринтія VII", яка довго входила до десятки найбільших яхт. Серед її коханців був британський банкір Джонатан Беван — фінансовий радник медіамагната Роберта Максвелла. Але її третім чоловіком у 2015 році став аристократ Карл Антон Гесс, який був молодшим за неї на 10 років.

Гайді Гесс-Гортен померла 12 червня 2022 року у віці 81 року. На момент смерті її статки оцінювалися в три мільярди доларів.

На аукціоні, як передбачається, буде продано її кольє Bulgari зі смарагдами та сапфірами, вартістю 1,5 мільйона доларів, намисто з фігурками єгипетських богів, розкішний діамант Briolette of India, який у індійського махараджі колись викупив сам Гаррі Вінстон.

Нагадаємо, також у 2022 році померла Лілі Сафра, найбагатша жінка Монако. Її статки оцінювалися в 1,3 мільярда доларів і більшу його частину вона витрачала на благодійність. Також Лілі любила коштовності і навіть встигла стати героїнею скандального роману.