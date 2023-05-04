Какой праздник 4 мая 2023 года: священномученика Ианнуария — что сегодня нельзя делать?

День памяти священномученика Ианнуария — почему сегодня нельзя ходить в лес и что еще нельзя делать. Кто сегодня празднует День ангела и что еще случилось 4 мая.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память священномученика Ианнуария.

Он был епископом в Италии в III веке и был подвержен гонениям христиан. Ианнуария хотели бросить в печь, но его не касался огонь, из-за чего его посчитали колдуном и посадили в тюрьму. Но когда правитель ослеп, а Ианнуарий того привселюдно исцелил, в его чудотворный дар поверили тысячи людей. Но правитель даже после такого остался непреклонен и приказал всех убить мечом.

Что нельзя делать 4 мая:

ходить в лес или безлюдные места, ведь верили, что в этот день просыпается нечисть;

ходить на кладбище;

работать на пасеке и заниматься рыбалкой;

завидовать;

осуждать кого-то.

Народные приметы и поверья:

черемша зацвела – лето будет дождливым;

громкий гром к урожаю хлеба;

появились муравьи – ждите хороший урожай пшеницы;

много щавеля к снежной зиме.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Иван, Кодрат, Максимиан, Николай, Сократ, Феодор, Филиппия, Яков, Януарий.

Родились в этот день:

1929 год — Одри Хепберн, британская актриса, фотомодель и танцовщица, обладательница премии "Оскар";

1987 год — Настя Каменских, украинская певица, актриса, ведущая;

1988 год — Александр Абраменко, украинский фристайлист, специализирующийся в лыжной акробатике, олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года (первый и пока единственный мужчина из Украины, выигравший золото и серебро зимних Олимпийских игр).

Также в этот день:

1838 год — деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко;

1878 год — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые показал изобретенный им фонограф;

1904 год — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-ройс";

1979 год — Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании и первой женщиной-премьером Великобритании;

1986 год — зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров;

1990 год — Ворошиловград переименован в Луганск.