Яке свято 4 травня 2023 року: священномученика Іаннуарія – що сьогодні не можна робити?

День пам'яті священномученика Іаннуарія — чому сьогодні не можна ходити до лісу і що ще робити не можна. Хто сьогодні святкує День ангела і що ще сталося 4 травня.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Іаннуарія.

Він був єпископом в Італії в III столітті та потерпав від гонінь християн. Іаннуарія хотіли кинути в піч, але його не торкався вогонь, через що його назвали чаклуном і ув'язнили. Але коли правитель осліп, а Іаннуарій того привселюдно зцілив, у його чудотворний дар повірили тисячі людей. Але правитель навіть після такого залишився непохитним і наказав усіх убити мечем.

Що не можна робити 4 травня:

ходити до лісу чи безлюдних місць, адже вірили, що цього дня прокидається нечисть;

ходити на цвинтар;

працювати на пасіці та займатися рибалкою;

заздрити;

засуджувати когось.

Народні прикмети та повір'я:

черемша зацвіла – літо буде дощовим;

гучний грім до врожаю хліба;

з'явилися мурахи – чекайте на хороший урожай пшениці;

багато щавлю до снігової зими.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Іван, Кодрат, Максиміан, Микола, Сократ, Феодор, Філіппія, Яків, Януарій.

Народилися цього дня:

1929 рік — Одрі Хепберн, британська актриса, фотомодель і танцівниця, володарка премії "Оскар";

1987 рік — Настя Каменських, українська співачка, актриса, ведуча;

1988 рік — Олександр Абраменко, український фрістайліст, який спеціалізується на лижній акробатиці, олімпійський чемпіон 2018 року та срібний призер Олімпійських ігор 2022 року (перший і поки що єдиний чоловік з України, який виграв золото та срібло взимку).

Також у цей день:

1838 рік — діячі культури викупили з кріпосної неволі Тараса Шевченка;

1878 рік — у будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше показав винайдений ним фонограф;

1904 рік — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою "Роллс-ройс";

1979 рік — Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великобританії і першою жінкою-прем'єром Великобританії;

1986 рік — зону евакуації навколо Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів;

1990 рік — Ворошиловград перейменований в Луганськ.