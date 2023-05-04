Дженнифер Лопес рассказала о сложностях воспитания подростков

Дженнифер Лопес столкнулась с трудностями подросткового возраста.

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53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась сложностями в воспитании двух подростков. Звезда призналась, что "чувствует ожог" от воспитания двух детей с бунтарскими наклонностями. Об этом она заявила на шоу "Today", пишет PageSix.

Джей Ло делит 15-летних близнецов Макса и Эмме со своим бывшим мужем, 54-летним музыкантом Марком Энтони.

"Они становятся взрослыми. Они бросают вызов всему в жизни. Они смотрят на все", — сказала она ведущей Ходе Котб.

Дженнифер Энистон с детьми Фото: Instagram jlo

Ведущая сказала что, по ее мнению, их поколение "следовало правилам" по сравнению с более молодыми поколениями.

"Они как бы бросают вызов всему и смотрят на все. И это здорово для нашего мира, — продолжила Котб. — Если честно, я думаю, что они изменят мир и сделают его намного лучше, чем то, что сделали мы".

Семья Дженнифер Лопес расширилась в июле 2022 года, когда она вышла замуж за Бена Аффлека, у которого есть две дочери и сын от его бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

Восхищаясь своим новым мужем, Джей Ло поделилась, что ее дети "любят" Бена, добавив, что он одновременно "замечательный отец" и "отцовская фигура".

"Он фантастический. Он действительно подходит к проблеме того, что это такое и что это значит, — сказала она, — и они любят его, и они ценят его, и я тоже".

Напомним, недавно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили семейный ужин со своими детьми в баре Enza в отеле Charles в Кембридже. Со звездной парой присутствовали близнецы Лопес от союза с Марком Энтони — 15-летние Эмме и Макс — а также 14-летняя дочь Аффлека Серафина.

Очевидец сказал, что двое других детей Бена, 17-летняя Вайолет и 11-летний Сэмюэл, не были замечены в итальянском ресторане, а дети, которых видели, "вели себя очень хорошо".

Также Фокус писал, что оскароносный актер Бен Аффлек был замечен на прогулке с дочерью Дженнифер Лопес в Санта-Монике.