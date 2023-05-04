Кендалл Дженнер продемонстрирова стильный тренч с контрастным воротником

Кендалл Дженнер не привыкать задавать тенденции уличного стиля.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер продемонстрировала стильный тренч. Девушка была сфотографирована, выходящей из машины во время ночной прогулки в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость, которая встречается с рэпером Bad Bunny, привлекла к себе внимание в эффектном текстурированном сером тренче с красно-черным воротником с леопардовым принтом от Bottega Veneta. Модель затянула его на талии встроенным ремнем и подвернула рукава. Также Кендалл надела узкие черные брюки и кожаные сапоги до колен от The Row. Основатель 818 Tequila дополнила свой эффектный образ темными солнцезащитными очками.

Кендалл Дженнер Фото: Getty Images

Напомним, Кендалл Дженнер решила процитировать Карла Лагерфельда на Met Gala-2023 черно-белой гаммой, что, кстати, сделали многие, цветных нарядов на гала-вечере почти не было. И выбрала самый простой способ привлечь к себе внимание – нарядиться откровенно.

Кендалл Дженнер Фото: Getty Images

Также Фокус писал, Кендалл Дженнер и пуэрториканский рэпер Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, посетили вместе ежегодный фестиваль музыки Coachella в Калифорнии. Пару сфотографировали, когда они наблюдали вместе за выступлениями.