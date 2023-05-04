Кендалл Дженнер продемонструвала стильний тренч із контрастним коміром
Кендалл Дженнер не звикати ставити тенденції вуличного стилю.
27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер продемонструвала стильний тренч. Дівчина була сфотографована, коли виходила із машини під час нічної прогулянки у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
Знаменитість, яка зустрічається з репером Bad Bunny, привернула до себе увагу в ефектному текстурованому сірому тренчі з червоно-чорним коміром з леопардовим принтом від Bottega Veneta. Модель затягла його на талії інтегрованим ременем і підвернула рукави. Також Кендалл одягла вузькі чорні штани та шкіряні чоботи до колін від The Row. Засновник 818 Tequila доповнила свій ефектний образ темними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Кендалл Дженнер вирішила процитувати Карла Лагерфельда на Met Gala-2023 чорно-білою гамою, що, до речі, зробили багато кольорових вбрань на гала-вечорі майже не було. І обрала найпростіший спосіб привернути до себе увагу — вбратися відверто.
Також Фокус писав, Кендалл Дженнер і пуерториканський репер Bad Bunny, чиє справжнє ім'я Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, відвідали щорічний фестиваль музики Coachella в Каліфорнії. Пару сфотографували, коли вони спостерігали разом за виступами.