Кендалл Дженнер продемонструвала стильний тренч із контрастним коміром

Кендалл Дженнер не звикати ставити тенденції вуличного стилю.

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27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер продемонструвала стильний тренч. Дівчина була сфотографована, коли виходила із машини під час нічної прогулянки у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість, яка зустрічається з репером Bad Bunny, привернула до себе увагу в ефектному текстурованому сірому тренчі з червоно-чорним коміром з леопардовим принтом від Bottega Veneta. Модель затягла його на талії інтегрованим ременем і підвернула рукави. Також Кендалл одягла вузькі чорні штани та шкіряні чоботи до колін від The Row. Засновник 818 Tequila доповнила свій ефектний образ темними сонцезахисними окулярами.

Кендалл Дженнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кендалл Дженнер вирішила процитувати Карла Лагерфельда на Met Gala-2023 чорно-білою гамою, що, до речі, зробили багато кольорових вбрань на гала-вечорі майже не було. І обрала найпростіший спосіб привернути до себе увагу — вбратися відверто.

Кендалл Дженнер Фото: Getty Images

Також Фокус писав, Кендалл Дженнер і пуерториканський репер Bad Bunny, чиє справжнє ім'я Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, відвідали щорічний фестиваль музики Coachella в Каліфорнії. Пару сфотографували, коли вони спостерігали разом за виступами.