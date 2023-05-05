Дочь Гвинет Пэлтроу отреагировала на откровенный подкаст матери (видео)

Накануне звезда экрана вспомнила свой опыт интимной жизни с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком.

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18-летняя дочь Гвинет Пэлтроу отреагировала на откровенный подкаст своей звездной матери о ее бывших бойфрендах.

После того, как 50-летняя Гвинет Пэлтроу подробно рассказала о своих личных переживаниях в спальне с актерами Брэдом Питтом, 59, и Беном Аффлеком, 50, ее дочь Эппл Мартин просто не выдержала и закрыла уши.

3 мая 2023 голливудская актриса появилась в подкасте "Call Her Daddy", а на следующий день Эппл была снята на видео, закрыв уши, слушая, как ее мама рассказывает о своих предыдущих романах.

"Эппл благодарит за поддержку шоу… и вашу маму в этом эпизоде", — подписала забавный ролик подростка ведущая Александра Купер.

Дочь Гвинет Пэлтроу

На видео Эпл заслонила уши, а ее знаменитая мама и Александра смеялись над ее реакцией. 18-летняя Эппл была в повседневном, но стильном ансамбле, состоявшем из свободных джинсов и свитшота со знаменитым логотипом The Rolling Stones. Студийный образ она дополнила черными очками и модным черным кожаным поясом.

В настоящее время 50-летняя Гвинет Пэлтроу воспитывает двоих детей, Эппл и Мозеса, от союза с певцом Крисом Мартином.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Напомним, Гвинет Пэлтроу вышла в свет в невероятно нежном образе.

Также Фокус подробнее писал об откровении Гвинет Пэлтроу касательно ее звездных бывших.