Чарльз III не позвал на коронацию близких родственников: о ком речь

Некоторые члены королевской семьи решили посмотреть церемонию по телевизору.

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На коронацию Чарльза III, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, в общей сложности приглашены около 2300 высокопоставленных гостей со всего мира, однако в этом списке нет некоторых членов королевской семьи, пишет Hello. И речь идет не только о жене принца Гарри, Меган Маркл, но и о тех, кто живет практически рядом с монархом.

В частности, на церемонии не будет Сары Фергюсон, а также внучек герцога Кентского, леди Амелии Виндзор и ее сестры леди Марины Виндзор, Зеноски Моатт, внучки двоюродной сестры королевы Елизаветы принцессы Александры, которая подтвердила она посмотрит службу по телевизору.

"Я не пойду на коронацию, но я действительно с нетерпением жду возможности посмотреть ее по телевидению", – сказала Моатт, добавив, что она "так взволнована" предстоящими выходными.

Большой день короля Чарльза III планировался несколько месяцев, однако некоторые планы могут измениться из-за погоды, поскольку на субботу в Лондоне прогнозируют дождь. Из-за него, скорее всего, отменят пролет самолетов над Букингемским дворцом.

Ранее Фокус писал, что Чарльз III устроил прием накануне коронации для премьер-министров и генерал-губернаторов Содружества. Среди прочих, гостей приветствовала и Кейт Миддлтон с мужем, принцем Уильямом.