Чарльз III не покликав на коронацію близьких родичів: про кого йдеться

Деякі члени королівської родини вирішили подивитись церемонію по телевізору.

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На коронацію Чарльза III, яка відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві, загалом запрошено близько 2300 високопоставлених гостей з усього світу, однак у цьому списку немає деяких членів королівської родини, пише Hello. І йдеться не тільки про дружину принца Гаррі, Меган Маркл, а й тих, хто живе майже поруч із монархом.

Зокрема, на церемонії не буде Сари Фергюсон, а також онучок герцога Кентського, леді Амелії Віндзор та її сестри, леді Марини Віндзор, і Зеноски Моатт, онуки двоюрідної сестри королеви Єлизавети принцеси Олександри, яка підтвердила, що вона подивиться службу по телевізору.

"Я не піду на коронацію, але я дійсно з нетерпінням чекаю на можливість подивитися її по телебаченню", — сказала Моатт, додавши, що вона "так схвильована" майбутніми вихідними.

Великий день короля Чарльза III планувався кілька місяців, проте деякі плани можуть змінитись через погоду, оскільки на суботу в Лондоні прогнозують дощ. Через нього, найімовірніше, скасують проліт літаків над Букінгемським палацом.

Раніше Фокус писав, що Чарльз III влаштував прийом напередодні коронації для прем'єр-міністрів та генерал-губернаторів Співдружності. Серед інших гостей вітала і Кейт Міддлтон із чоловіком, принцом Вільямом.