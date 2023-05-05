Брэд Питт и Бен Аффлек. С кем встречалась Гвинет Пэлтроу

Сейчас Гвинет замужем за продюсером сериала "Хор" Брэдом Фэлчаком, но до него она встречалась с самыми завидными женихами Голливуда.

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Недавно актриса Гвинет Пэлтроу упомянула, что отказала в свидании Леонардо ДиКаприо, а также откровенно рассказала о своих прошлых романах. Сейчас она замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком, с которым познакомилась на съемках сериала "Хор" в 2014 году. Но в списке ее бойфрендов есть Брэд Питт и Бен Аффлек. О подробностях этих романов рассказал Daily Mail.

Актриса недавно откровенно рассказала о некоторых из своих бывших, признав, что Бен Аффлек "технически" был лучше в постели, но она считает Брэда Питта лучшим актером.

Кинозвезда также была замужем за вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином, от которого у нее общие дети Эппл и Мозес.

Брэд Питт (1994–1997)

Гвинет встречалась с Брэдом Питтом три года после того, как они познакомились на съемках триллера "Семь".

Они обручились в декабре 1996 года, когда Гвинет было всего 24 года, и через несколько месяцев расстались.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт Фото: Getty Images

Оглядываясь назад на отношения, Гвинет ранее призналась, что они разошлись, потому что были слишком молоды.

Выступая на шоу Говарда Стерна, она сказала: "Я думаю, что была еще ребенком и не была готова к браку. Он был слишком хорош для меня".

Брэд женился и расстался с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли, но он и Гвинет поддерживали связь на протяжении многих лет.

Бен Аффлек (1997-2000)

Гвинет начала встречаться с Беном в октябре 1997 года после того, как они встретились на ужине Miramix.

Позже они вместе работали над фильмом "Влюбленным Шекспиром", но расстались в январе 1999 года.

Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Однако после разрыва они все еще были в хороших отношениях, поскольку несколько месяцев спустя Гвинет попросила Бена сняться вместе с ней в фильме "Чужой билет".

Они возобновили свои отношения и разошлись навсегда в октябре 2000 года, а Гвинет позже сказала, что не думала, что Бен был в нужном месте для отношений в то время.

Но они остались друзьями и, узнав, что Бен Аффлек женился на Дженнифер Лопес, Гвинет написала в соцсетях, что очень рада за них.

Крис Мартин (2002-2014)

Гвинет познакомилась с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином в октябре 2002 года, и пара поженилась в декабре 2003 года в Калифорнии.

Гвинет была беременна дочкой Эппл на момент их свадьбы. Позже у них появился сын Мозес. В 2014 году они разошлись и Гвинет назвала это "сознательным расставанием".

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Как и в случае с другими ее известными бывшими, Крис и Гвинет до сих пор в хороших отношениях.

Она поздравляет его с днем рождения и называет "самым милым папой и другом".

Брэд Фэлчак (2014-настоящее время)

Гвинет познакомилась со своим нынешним мужем Брэдом Фэлчаком еще в 2010 году, когда она снялась в нескольких эпизодах Glee, которые он создал совместно с Райаном Мерфи. Они начали встречаться четыре года спустя и обнародовали свои отношения в апреле 2015 года. О помолвке они объявили в январе 2018 года.

Гвинет и Брэд поженились на роскошной церемонии в Хэмптоне в сентябре 2018 года.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак Фото: Architectural Digest

До отношений с Гвинет Брэд был женат на телепродюсере Сюзанне Букиник, от которой у него двое детей.

Напомним, дочь Гвинет Пэлтроу, Эппл, отреагировала на откровенное интервью матери о ее бывших парнях.