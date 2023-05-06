6 мая 2023 года: Георгия Победоносца — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя причинять вред домашним животным и стричь волосы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память день памяти великомученика и святого Георгия Победоносца. Георгий (Юрий) жил в III веке в Каппадокии в благочестивой христианской семье. Когда Георгий вырос, он присоединился к римской армии и стал известным и любимым воином императора Диоклетиана благодаря своей силе и мужеству. В то время христиане подвергались гонениям, и Георгий открыто исповедовал свою веру и защищал верующих, которые страдали. В ответ на это Георгий был лишен воинских званий, имущества и личной жизни, и его мучили долго в попытке заставить отречься от Христа. Но он не изменил своей веры, и за это его казнили, отсекая голову.

Что нельзя делать 6 мая:

причинять вред домашним животным;

носить вещи из шерсти;

рукодельничать;

злословить и ругаться;

женщинам стричь волосы;

жениться, потому что брак будет несчастливым.

Народные приметы и поверья:

мороз — хорошо уродит овес и просо;

ночь тепла – будет хороший урожай пшеницы;

кукушка кует к неурожаю;

дует южный ветер – год будет урожайным;

стаями летают комары — ждите потепления.

День ангела празднуют:

Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Юрий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

Родились в этот день:

1856 год — Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа;

1961 год — Джордж Клуни, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", др. наград ("Бэтмен и Робин").

Также в этот день: