6 мая 2023 года: Георгия Победоносца — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя причинять вред домашним животным и стричь волосы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память день памяти великомученика и святого Георгия Победоносца. Георгий (Юрий) жил в III веке в Каппадокии в благочестивой христианской семье. Когда Георгий вырос, он присоединился к римской армии и стал известным и любимым воином императора Диоклетиана благодаря своей силе и мужеству. В то время христиане подвергались гонениям, и Георгий открыто исповедовал свою веру и защищал верующих, которые страдали. В ответ на это Георгий был лишен воинских званий, имущества и личной жизни, и его мучили долго в попытке заставить отречься от Христа. Но он не изменил своей веры, и за это его казнили, отсекая голову.
Что нельзя делать 6 мая:
- причинять вред домашним животным;
- носить вещи из шерсти;
- рукодельничать;
- злословить и ругаться;
- женщинам стричь волосы;
- жениться, потому что брак будет несчастливым.
Народные приметы и поверья:
- мороз — хорошо уродит овес и просо;
- ночь тепла – будет хороший урожай пшеницы;
- кукушка кует к неурожаю;
- дует южный ветер – год будет урожайным;
- стаями летают комары — ждите потепления.
День ангела празднуют:
Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Юрий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.
Родились в этот день:
- 1856 год — Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа;
- 1961 год — Джордж Клуни, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", др. наград ("Бэтмен и Робин").
Также в этот день:
- 1833 год — в США произведен первый стальной плуг;
- 1872 год — в Англии основан футбольный Кубок;
- 1889 год — В Париже завершено строительство Эйфелевой башни;
- 1987 год — на самолете Ан-124 установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км);
- 1991 год — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии устанавил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см;
- 1992 год — принята конституция автономной республики Крым;
- 1994 год — торжественно открыт тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией – Евротоннель.