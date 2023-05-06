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Стиль жизни

6 мая 2023 года: Георгия Победоносца — что сегодня нельзя делать?

Великомученик Георгий Победоносец
Великомученик Георгий Победоносец

Сегодня нельзя причинять вред домашним животным и стричь волосы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память день памяти великомученика и святого Георгия Победоносца. Георгий (Юрий) жил в III веке в Каппадокии в благочестивой христианской семье. Когда Георгий вырос, он присоединился к римской армии и стал известным и любимым воином императора Диоклетиана благодаря своей силе и мужеству. В то время христиане подвергались гонениям, и Георгий открыто исповедовал свою веру и защищал верующих, которые страдали. В ответ на это Георгий был лишен воинских званий, имущества и личной жизни, и его мучили долго в попытке заставить отречься от Христа. Но он не изменил своей веры, и за это его казнили, отсекая голову.

Что нельзя делать 6 мая:

  • причинять вред домашним животным;
  • носить вещи из шерсти;
  • рукодельничать;
  • злословить и ругаться;
  • женщинам стричь волосы;
  • жениться, потому что брак будет несчастливым.

Народные приметы и поверья:

  • мороз — хорошо уродит овес и просо;
  • ночь тепла – будет хороший урожай пшеницы;
  • кукушка кует к неурожаю;
  • дует южный ветер – год будет урожайным;
  • стаями летают комары — ждите потепления.

День ангела празднуют:

Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Юрий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

Родились в этот день:

  • 1856 год — Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа;
  • 1961 год — Джордж Клуни, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", др. наград ("Бэтмен и Робин").

Также в этот день:

  • 1833 год — в США произведен первый стальной плуг;
  • 1872 год — в Англии основан футбольный Кубок;
  • 1889 год — В Париже завершено строительство Эйфелевой башни;
  • 1987 год — на самолете Ан-124 установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км);
  • 1991 год — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии устанавил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см;
  • 1992 год — принята конституция автономной республики Крым;
  • 1994 год — торжественно открыт тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией – Евротоннель.