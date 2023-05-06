6 травня 2023: Георгія Побідоносця — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна завдавати шкоди домашнім тваринам і стригти волосся.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика та святого Георгія Побідоносця. Георгій (Юрій) жив у III столітті в Каппадокії в благочестивій християнській родині. Коли Георгій виріс, він приєднався до римської армії та став відомим і улюбленим воїном імператора Діоклетіана завдяки своїй силі та мужності. Тоді християни зазнавали гонінь, і Георгій відкрито сповідував свою віру та захищав вірян, які страждали. У відповідь на це Георгій був позбавлений військових звань, майна й особистого життя, і його довго мучили в спробі змусити зректися Христа. Але він не зрадив своєї віри, і за це його стратили, відсікаючи голову.

Чого не можна робити 6 травня:

завдавати шкоди домашнім тваринам;

носити речі з вовни;

займатися рукодільництвом;

лихословити й лаятися;

жінкам стригти волосся;

одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.

Народні прикмети й повір'я:

мороз — добре вродить овес і просо;

ніч тепла — хороший урожай пшениці;

зозуля кує до неврожаю;

дме південний вітер — рік буде врожайним;

зграями літають комарі — чекайте на потепління.

День ангела святкують:

Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.

Народилися цього дня:

1856 — Зигмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, психолог, засновник психоаналізу;

1961 — Джордж Клуні, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", інших нагород ("Бетмен і Робін").

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