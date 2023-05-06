Свадебный хор принца Гарри и Меган Маркл спел на коронации Чарльза ІІІ (видео)

Октет спел "Аллилуйя (O Sing Praises)" композитора Дебби Вайзмана.

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Свадебный хор принца Гарри и Меган Маркл спел на коронации Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года. Об этом пишет Page Six.

Тот же госпел-хор, выступавший на церемонии бракосочетания герцогов Сассекских в мае 2018, спел на коронации Чарльза III в Вестминстерском аббатстве пять лет спустя.

The Ascension Choir, группа из восьми специально подобранных певцов из христианской госпел-группы Kingdom Choir из Юго-Восточной Англии, выступила во время исторического события в столице Великобритании.

Октет спел "Аллилуйя (O Sing Praises)" композитора Дебби Вайзмана.

Коронация Чарльза ІІІ

74-летний Чарльз активно участвовал в процессе ввода в эксплуатацию музыкальных планов для мероприятия. Это впервые в истории Великобритании выступает госпел-группа на коронации в Вестминстерском аббатстве.

Королевский хор в 2018 году исполнил песню Бена Э. Кинга "Stand By Me" на свадьбе герцога и герцогини Сассекских в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

38-летнему Гарри пришлось смотреть коронацию отца без жены, поскольку Меган Маркл решила пропустить церемонию и остаться в Калифорнии с двумя детьми: четырехлетним принцем Арчи и годовалой принцессой Лилибет.

Напомним, Чарльз ІІІ нарушил королевские правила, выбрав современный наряд на церемонию коронации.

Также Фокус писал о монарших гостях коронации Чарльза ІІІ.