Накануне коронации Чарльза ІІІ арестовали протестующих, скандирующих "не мой король"
Протестующие выразили свои антимонархические взгляды в день церемонии коронации короля Чарльза и королевы Камиллы.
В то время как поддерживающие толпы выстроились вдоль лондонских улиц в надежде мельком увидеть 74-летнего короля Чарльза и 75-летнюю королеву Камиллу в день их коронации, протестующие из антимонархической группы "Республика" также заявили о своем присутствии. Об этом пишет People.
Они собрались на Трафальгарской площади, скандируя "не мой король". Многие активисты были одеты в желтое и размахивали знаками фирменного цвета движения.
"Я протестую, потому что я член "Республики", группы кампании за республику в этой стране, потому что я хочу, чтобы монархия была упразднена. Это может произойти не при моей жизни, но это может произойти в жизни моих детей, — рассказала протестующая по имени Анна. — Я считаю, что в этой стране слишком много классизма и снобизма, а королевские семьи сидят на самой вершине этой пирамиды, и если мы упраздним монархию, я думаю, у нас будет более справедливое, лучшее общество, более демократичная страна, которую я с гордостью могу назвать своей".
Забегая вперед, Анна сказала, что не уверена, увидит ли однажды принца Уильяма на троне.
"Это действительно трудно сказать, потому что, согласно опросам, поддержка монархии падает из года в год", — добавила активистка.
Позже стало известно, что столичная полиция Лондона арестовала протестующих республиканцев. Согласно сообщениям, протесты носили мирный характер, и протестующие были арестованы во время разгрузки плакатов.
Напомним, день коронации стал не первым случаем, когда король Чарльз сохранял спокойствие и продолжал действовать перед лицом протестующих. Антимонархическая группа "Республика" собиралась на многих королевских мероприятиях в последние месяцы, держа в руках желтые плакаты с такими лозунгами, как "Не мой король".
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