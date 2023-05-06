Накануне коронации Чарльза ІІІ арестовали протестующих, скандирующих "не мой король"

Протестующие выразили свои антимонархические взгляды в день церемонии коронации короля Чарльза и королевы Камиллы.

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В то время как поддерживающие толпы выстроились вдоль лондонских улиц в надежде мельком увидеть 74-летнего короля Чарльза и 75-летнюю королеву Камиллу в день их коронации, протестующие из антимонархической группы "Республика" также заявили о своем присутствии. Об этом пишет People.

Они собрались на Трафальгарской площади, скандируя "не мой король". Многие активисты были одеты в желтое и размахивали знаками фирменного цвета движения.

"Я протестую, потому что я член "Республики", группы кампании за республику в этой стране, потому что я хочу, чтобы монархия была упразднена. Это может произойти не при моей жизни, но это может произойти в жизни моих детей, — рассказала протестующая по имени Анна. — Я считаю, что в этой стране слишком много классизма и снобизма, а королевские семьи сидят на самой вершине этой пирамиды, и если мы упраздним монархию, я думаю, у нас будет более справедливое, лучшее общество, более демократичная страна, которую я с гордостью могу назвать своей".

Протесты во время коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Забегая вперед, Анна сказала, что не уверена, увидит ли однажды принца Уильяма на троне.

"Это действительно трудно сказать, потому что, согласно опросам, поддержка монархии падает из года в год", — добавила активистка.

Позже стало известно, что столичная полиция Лондона арестовала протестующих республиканцев. Согласно сообщениям, протесты носили мирный характер, и протестующие были арестованы во время разгрузки плакатов.

Напомним, день коронации стал не первым случаем, когда король Чарльз сохранял спокойствие и продолжал действовать перед лицом протестующих. Антимонархическая группа "Республика" собиралась на многих королевских мероприятиях в последние месяцы, держа в руках желтые плакаты с такими лозунгами, как "Не мой король".

Также Фокус писал, что Чарльз III нарушил королевские традиции, выбрав современный наряд на коронацию