Напередодні коронації Чарльза ІІІ заарештували протестувальників, які скандували "не мій король"

Протестувальники висловили свої антимонархічні погляди в день церемонії коронації короля Чарльза та королеви Камілли.

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Тоді як натовпи прихильників вишикувалися вздовж лондонських вулиць, сподіваючись побачити 74-річного короля Чарльза та 75-річну королеву Каміллу в день їхньої коронації, протестувальники з антимонархічної групи "Республіка" також заявили про свою присутність. Про це пише People.

Вони зібралися на Трафальгарській площі, скандуючи "не мій король". Багато активістів були одягнені в жовте й розмахували знаками фірмового кольору руху.

"Я протестую, тому що я член "Республіки", групи кампанії за республіку в цій країні, тому що я хочу, щоб монархія була скасована. Це може статися не за мого життя, але це може статися в житті моїх дітей, — розповіла протестувальниця на ім'я Анна. — Я вважаю, що в цій країні занадто багато класизму та снобізму, а королівські сім'ї сидять на самій вершині цієї піраміди, і якщо ми скасуємо монархію, я думаю, у нас буде справедливіше, краще суспільство, демократичніша країна, яку я з гордістю можу назвати своєю”.

Протести під час коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Забігаючи наперед, Анна сказала, що не впевнена, чи побачить одного разу принца Вільяма на троні.

"Це справді важко сказати, тому що, згідно з опитуваннями, підтримка монархії падає рік у рік", — додала активістка.

Пізніше стало відомо, що столична поліція Лондона заарештувала республіканців-протестувальників. Згідно з повідомленнями, протести мали мирний характер, і протестувальників було заарештовано під час розвантаження плакатів.

Нагадаємо, день коронації став не першим випадком, коли король Чарльз зберігав спокій і продовжував діяти перед протестувальниками. Антимонархічна група "Республіка" збиралася на багатьох королівських заходах останніми місяцями, тримаючи в руках жовті плакати з такими гаслами як "Не мій король".

Також Фокус писав, що Чарльз III порушив королівські традиції, обравши сучасне вбрання на коронацію