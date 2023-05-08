8 мая 2023 года: апостола Марка — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя давать кому-то советы и выливать воду без надобности.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память апостола и евангелиста Марка.
Он был одним из 70 апостолов и проживал в Иерусалиме. Апостол Петр привел его к Христу. Когда Петр и Марк находились в Риме, христиане попросили Марка записать все, что он знает о Господе — так появилось Евангелие от Марка. Святой также проповедовал в Египте, где он основал одну из первых церквей. Однако язычники, преобладающие в Египте, решили убить Марка во время священного праздника, который совпадал с Пасхой. Они ворвались в храм после богослужения, схватили апостола и мучили его долгое время. Святой умер, молясь Богу и выражая благодарность за свои страдания.
Что нельзя делать 8 мая:
- давать кому-то советы;
- строить планы на будущее;
- выливать воду без надобности;
- снимать паутину дома.
Народные приметы и поверья:
- ясная погода — будет жаркое лето;
- звездное небо к хорошему урожаю хлеба;
- дождливый день — будет мало меда;
- если еще не зацвели яблони, то урожай яблок будет слабым.
День ангела празднуют:
Василий, Иоанна, Иосиф, Магдалена, Мария, Марк, Марфа, Ника, Никодим, Саломия, Сергей, Сильвестр, Тамара.
Родились в этот день:
- 1884 год – Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945—1953);
- 1975 год — Энрике Иглесиас, испанский певец, автор песен, продюсер и актер, сын Хулио Иглесиаса.
- 1981 год — Потап (наст. имя Алексей Потапенко), украинский продюсер, автор и исполнитель песен.
Также в этот день:
- 1541 год — испанский путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи;
- 1886 год — доктор Джон Пембертон впервые продал свой лечебный эликсир — сегодня известный как "Coca-Cola";
- 1903 год — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершил свой первый полет;
- 1970 год — вышел диск "Let It Be".