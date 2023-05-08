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Стиль жизни

8 мая 2023 года: апостола Марка — что сегодня нельзя делать?

Евангелист и апостол Марк
Евангелист и апостол Марк

Сегодня нельзя давать кому-то советы и выливать воду без надобности.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память апостола и евангелиста Марка.

Он был одним из 70 апостолов и проживал в Иерусалиме. Апостол Петр привел его к Христу. Когда Петр и Марк находились в Риме, христиане попросили Марка записать все, что он знает о Господе — так появилось Евангелие от Марка. Святой также проповедовал в Египте, где он основал одну из первых церквей. Однако язычники, преобладающие в Египте, решили убить Марка во время священного праздника, который совпадал с Пасхой. Они ворвались в храм после богослужения, схватили апостола и мучили его долгое время. Святой умер, молясь Богу и выражая благодарность за свои страдания.

Что нельзя делать 8 мая:

  • давать кому-то советы;
  • строить планы на будущее;
  • выливать воду без надобности;
  • снимать паутину дома.

Народные приметы и поверья:

  • ясная погода — будет жаркое лето;
  • звездное небо к хорошему урожаю хлеба;
  • дождливый день — будет мало меда;
  • если еще не зацвели яблони, то урожай яблок будет слабым.

День ангела празднуют:

Василий, Иоанна, Иосиф, Магдалена, Мария, Марк, Марфа, Ника, Никодим, Саломия, Сергей, Сильвестр, Тамара.

Родились в этот день:

  • 1884 год – Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945—1953);
  • 1975 год — Энрике Иглесиас, испанский певец, автор песен, продюсер и актер, сын Хулио Иглесиаса.
  • 1981 год — Потап (наст. имя Алексей Потапенко), украинский продюсер, автор и исполнитель песен.

Также в этот день:

  • 1541 год — испанский путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи;
  • 1886 год — доктор Джон Пембертон впервые продал свой лечебный эликсир — сегодня известный как "Coca-Cola";
  • 1903 год — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершил свой первый полет;
  • 1970 год — вышел диск "Let It Be".