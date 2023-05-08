8 мая 2023 года: апостола Марка — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя давать кому-то советы и выливать воду без надобности.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память апостола и евангелиста Марка.

Он был одним из 70 апостолов и проживал в Иерусалиме. Апостол Петр привел его к Христу. Когда Петр и Марк находились в Риме, христиане попросили Марка записать все, что он знает о Господе — так появилось Евангелие от Марка. Святой также проповедовал в Египте, где он основал одну из первых церквей. Однако язычники, преобладающие в Египте, решили убить Марка во время священного праздника, который совпадал с Пасхой. Они ворвались в храм после богослужения, схватили апостола и мучили его долгое время. Святой умер, молясь Богу и выражая благодарность за свои страдания.

Что нельзя делать 8 мая:

давать кому-то советы;

строить планы на будущее;

выливать воду без надобности;

снимать паутину дома.

Народные приметы и поверья:

ясная погода — будет жаркое лето;

звездное небо к хорошему урожаю хлеба;

дождливый день — будет мало меда;

если еще не зацвели яблони, то урожай яблок будет слабым.

День ангела празднуют:

Василий, Иоанна, Иосиф, Магдалена, Мария, Марк, Марфа, Ника, Никодим, Саломия, Сергей, Сильвестр, Тамара.

Родились в этот день:

1884 год – Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945—1953);

1975 год — Энрике Иглесиас, испанский певец, автор песен, продюсер и актер, сын Хулио Иглесиаса.

1981 год — Потап (наст. имя Алексей Потапенко), украинский продюсер, автор и исполнитель песен.

Также в этот день: