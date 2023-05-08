8 травня 2023: апостола Марка — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна давати комусь поради та виливати воду без потреби.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола та євангеліста Марка.

Він був одним із 70 апостолів і проживав в Єрусалимі. Апостол Петро привів його до Христа. Коли Петро і Марк перебували в Римі, християни попросили Марка записати все, що він знає про Господа, – так з'явилося Євангеліє від Марка. Святий також проповідував у Єгипті, де він заснував одну із перших церков. Проте язичники, яких у Єгипті більшість, вирішили вбити Марка під час священного свята, яке збігалося з Великоднем. Вони увірвалися до храму після богослужіння, схопили апостола та мучили його довгий час. Святий помер, молячись Богові та висловлюючи подяку за свої страждання.

Що не можна робити 8 травня:

давати комусь поради;

будувати плани на майбутнє;

виливати воду без потреби;

знімати павутину вдома.

Народні прикмети та повір'я:

ясна погода – буде спекотне літо;

зоряне небо до хорошого врожаю хліба;

дощовий день – буде мало меду;

якщо ще не зацвіли яблуні, то врожай яблук буде слабким.

День ангела святкують:

Василь, Іоанна, Йосип, Магдалена, Марія, Марк, Марфа, Ніка, Никодим, Саломія, Сергій, Сільвестр, Тамара.

Народилися цього дня:

1884 рік — Гаррі Трумен, 33-й президент США (1945-1953);

1975 рік — Енріке Іглесіас, іспанський співак, автор пісень, продюсер і актор, син Хуліо Іглесіаса.

1981 рік — Потап (наст. ім'я Олексій Потапенко ), український продюсер, автор і виконавець пісень.

Також у цей день: