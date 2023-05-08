53-летняя Дженнифер Лопес показала себя без макияжа (видео)

Джей Ло продемонстрировала подписчикам чистое лицо без макияжа, чтобы рассказать об уходовых средствах своего бренда.

Related video

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала поклонникам, как сделать свое фирменное "сияние богини Бронкса", опубликовав в Instagram новый видео-урок по уходу за кожей.

В видео звезда использовала свою собственную линейку продуктов JLO Beauty, а на ней был роскошный халат с монограммой.

В подписи к посту Лопес написала: "Отбрасываю это назад с этим Bronx Goddess Glow. Подготовка кожи с @JLoBeauty, а затем я сочетаю все это вместе с блеском для губ и моими фирменными серьгами-кольцами".

"Итак, многие из вас спрашивали, что является моим быстрым пятиминутным взглядом. Я называю это сиянием богини Бронкса и это четыре простых шага", — сказала актриса.

Джей Ло начала с нанесения сыворотки собственного бренда и объяснила, что ее "сияние богини Бронкса" идеально подходит для непринужденной вечеринке с подругами: "Это для тех случаев, когда вам нужно сделать что-то очень быстро для вечеринки, вы не хотите быть слишком суетливым, вы не пытаетесь ни на кого произвести впечатление, а просто пытаетесь выглядеть как можно лучше".

Затем Дженнифер нанесла немного увлажняющего крема и добавила средство для области вокруг глаз на нижние веки. Образ она завершила средством для контуринга, хайлайтером "розовое шампанское", тушью для ресниц и блеском для губ.

"Немного блеска для губ еще никому не повредило", — сказала Лопес.

Последним обязательным атрибутом были любимые серьги-кольца звезды.

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошное черное платье.

Также Фокус писал об условии, при котором Джей Ло уйдет от Бена Аффлека.