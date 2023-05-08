53-річна Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу (відео)

Джей Ло продемонструвала передплатникам чисте обличчя без макіяжу, щоб розповісти про засоби догляду свого бренду.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала шанувальникам, як зробити свій фірмовий "блиск богині Бронкса", опублікувавши в Instagram новий відео-урок з догляду за шкірою.

У відео зірка використовувала власну лінійку продуктів JLO Beauty, а на ній був розкішний халат з монограмою.

У підписі до посту Лопес написала: "Відкидаю це назад із цим Bronx Goddess Glow. Підготовка шкіри з @JLoBeauty, а потім я поєдную все це разом із блиском для губ і моїми фірмовими сережками-кільцями".

"Отже, багато хто з вас запитував, що є моїм швидким п'ятихвилинним поглядом. Я називаю це сяйвом богині Бронкса і це чотири простих кроки", — сказала акторка.

Джей Ло почала з нанесення сироватки власного бренду і пояснила, що її "блиск богині Бронкса" ідеально підходить для невимушеної вечірки з подругами: "Це для тих випадків, коли вам потрібно зробити щось дуже швидко для вечірки, ви не хочете бути занадто метушливим, Ви не намагаєтеся ні на кого справити враження, а просто намагаєтеся виглядати якнайкраще».

Потім Дженніфер нанесла трохи зволожуючого крему та додала засіб для області навколо очей на нижні повіки. Образ вона завершила засобом для контурингу, хайлайтером "рожеве шампанське", тушшю для вій та блиском для губ.

"Трохи блиску для губ ще нікому не зашкодило", — сказала Лопес.

Останнім обов'язковим атрибутом були улюблені сережки-кільця зірок.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала розкішну чорну сукню.

Також Фокус писав про умову, за якої Джей Ло втече від Бена Аффлека.