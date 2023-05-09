Приянка Чопра вышла в свет в роскошном белом платье

Знаменитая актриса активно продвигает свою новую романтическую комедию "Снова любовь".

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40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра была замечена в Верхнем Вест-Сайде в роскошном платье. Звезда направлялась на интервью в рамках продвижения своего нового фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая "Мисс мира", которая недавно рассказала, что в подростковом возрасте ее отцу приходилось ставить решетки на окна ее спальни, чтобы защитить ее от фанатов, продемонстрировала свою фигуру в белом платье с глубоким вырезом, открытой спиной и юбкой А-силуэта. Свой образ Приянка дополнила соответствующими ботинками на шпильке, которые выглядывали из-под подола. Золотые серьги-кольца, подходящее кольцо с драгоценным камнем и солнцезащитные очки "кошачий глаз" в белой оправе завершили ансамбль актрисы. Ее волосы были уложены волнами с пробором посередине.

Приянка Чопра Фото: Getty Images Приянка Чопра Фото: Getty Images

Чопра также поделилась селфи со своего утреннего сеанса укладки и макияжа, написав "Последний день прессы!!"

Приянка Чопра Фото: Instagram @priyankachopra

Напомним, Чопра призналась, что ее муж идеально подходит ей. Бывшая звезда Болливуда даже подробно рассказала о том, "насколько он прекрасен".

Также Фокус писал об идеальном черном платье, которое ранее продемонстрировала Приянка Чопра.