Известный фотограф рассказал, как снимал самых маленьких членов королевской семьи

Оказалось, что у Хьюго Бернана есть "секретное оружие" — мармеладки.

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59-летний Хьюго Бернан — единственный фотограф-портретист, получивший королевский ордер. И он снимает королевскую семью уже более двадцати лет. Он признался, что когда ему приходится снимать самых юных членов семьи, вроде принца Луи, или принцессы Шарлотты, то ему приходится кормить их мармеладками, чтобы они спокойно позировали. Об этом пишет Daily Mail.

Он использовал миски со сладостями, чтобы держать маленьких подружек невесты и пажей Уильяма и Кейт после их свадьбы, чтобы сделать официальные праздничные фото.

Однако Бернан не признался, использовал ли он мармеладки, когда дело касалось прочих его клиентов.

Он фотографировал покойную королеву Елизавету, бывшего президента США Билла Клинтона, художника Люсьена Фрейда и прочих знаменитостей.

И Хьюго добился большого успеха — теперь он единственный фотограф-портретист, получивший королевский ордер.

Портрет королевы Камиллы авторства Хьюго Бернана

Он снимал королевские портреты почти два десятилетия. Но вначале своей карьеры он умудрился отказаться от блестящей съемки, которая бы явно помогла его карьере: свадьбы Чарльза и Камиллы в 2005 году.

Хьюго Бернан, светский фотограф журнала Tatler, в 2004 году взял перерыв в карьере, чтобы увезти своих маленьких детей в Южную Америку на шесть месяцев. Там их ограбили, украв деньги, документы и его фотоаппаратуру. Как только он нашел интернет-кафе, чтобы связаться со страховой компанией, то увидел электронное письмо от Clarence House с просьбой связаться с ним.

Он отказался от работы, и только во время похода в джунгли понял, что это было приглашение снимать свадьбу Чарльза и Камиллы.

Фото, сделанные Хьюго Бернаном

После Хьюго уже не отказывался и фотографировал свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году, делал официальные портреты Чарльза на его 60-летие и 70-летия, а также совместные снимки Чарльза и Камиллы в преддверии коронации.

Он также сфотографировал принцессу Анну и делал официальные фотографии свадьбы леди Габриэллы Виндзор в 2019 году.

59-летний Бернан говорит, что нравится делать снимки, на которых люди выглядят доступными и будто бы беседующими со зрителями.

Он и его мачеха Урси Бернан, которая также является фотографом, репетировали, как снимать свадьбу Уильяма и Кейт более трех недель, занимая Тронный зал Букингемского дворца.

Зная, что они должны подчиняться расписанию, они использовали секундомеры и сотрудников Дворца, чтобы репетировать групповые фотографии, поскольку они знали, что у них будет всего 26 минут до полета RAF, для которого вся семья должна появиться на балконе.

"У нас были запасные части для всего, а затем запасные детали для запасных частей", — пошутил фотограф.

Он сказал, что для юных подружек невесты и пажей они приготовили тарелки с различными сладостями, чтобы удержать их на месте.

Хьюго Бернан с одной из самых известных из своих работ Фото: Getty Images

"У нас были миски, полные мармеладок и других сладостей в качестве награды. Интересно, что все мармеладки исчезли, хотя я не уверен, что их ели только малыши", — рассказал Хьюго.

Хьюго Бернан родился в Каннах, Франция, вырос в Беркшире и учился в школе Cheam School в Хедли, Хэмпшир, подготовительной школе, которую посещали король Чарльз и покойный герцог Эдинбургский.

Он выиграл свой первый конкурс фотографии в школе в возрасте семи лет и практиковал свои навыки в Харроу, делая портреты выпускников школы.

Его мать Сьюзан Гордон погибла в автокатастрофе в 1964 году, через год после его рождения, и его воспитывали отец Питер и мачеха Урси, у которых он научился фотографировать.

Поработав конюхом, а затем страховым брокером в Lloyd's of London, он стал профессиональным фотографом в 27 лет и более 20 лет работал фотографом Tatler в его колонке Bystander party.

Он сделал фотографии на свадьбе Дэвида и Саманты Кэмерон в 1996 году, а среди других его знаменитых героев — Спайк Миллиган, Виктория Бекхэм и Майкл Джексон.

Но, делая фото членов королевской семьи, он следует по стопам Сесила Битона, известного фотографа, который сделал знаменитый портрет королевы Елизаветы II после ее коронации в 1953 году.

Коронационный портрет королевы Елизаветы Фото: Royal Collection Trust

Позже Битон рассказал в своих дневниках, что он так нервничал из-за коронации 1953 года, что он много пил накануне вечером и проснулся с сильным похмельем.

А когда он приступил к съемке, то боялся, что свет выставлен неправильно, но менять что-либо уже было поздно.

"Я работал и делал снимки с огромной скоростью. У меня было лишь туманное представление о том, снимаю ли я черно-белое изображение, цветное или даю правильную экспозицию", — писал Битон.

Напомним, на официальном коронационном снимке короля Чарльза Кейт Миддлтон появилась в драгоценном колье покойной королевы Елизаветы.

А также там присутствовала принцесса Александра, леди Огилви, один из самых пожилых членов королевской семьи. Она была подружкой на свадьбе королевы Елизаветы и дружила с ней долгие годы.