Відомий фотограф розповів, як знімав найменших членів королівської родини

Виявилося, що Х'юго Бернан має "таємну зброю" — мармеладки.

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59-річний Х'юго Бернан — єдиний фотограф-портретист, який отримав королівський ордер. І він знімає королівську сім'ю вже понад двадцять років. Він зізнався, що коли йому доводиться знімати наймолодших членів сім'ї, на зразок принца Луї, або принцеси Шарлотти, то йому доводиться годувати їх мармеладками, щоб вони спокійно позували. Про це пише Daily Mail.

Він використав миски з солодощами, щоб тримати на місці маленьких подружок нареченої та пажів Вільяма та Кейт після їхнього весілля, щоб зробити офіційні святкові фото.

Проте Бернан не зізнався, чи він використовував мармеладки, коли справа стосувалася інших його клієнтів.

Він фотографував покійну королеву Єлизавету, колишнього президента США Білла Клінтона, художника Люсьєна Фрейда та інших знаменитостей.

І Х'юго досяг великого успіху — тепер він єдиний фотограф-портретист, який отримав королівський ордер.

Портрет королеви Камілли авторства Хьюго Бернана

Він знімав королівські портрети майже два десятиліття. Але спочатку своєї кар'єри він примудрився відмовитися від блискучої зйомки, яка б явно допомогла його кар'єрі: весілля Чарльза та Камілли у 2005 році.

Х'юго Бернан, світський фотограф журналу Tatler, у 2004 році взяв перерву у кар'єрі, щоб відвезти своїх маленьких дітей до Південної Америки на шість місяців. Там їх пограбували, вкравши гроші, документи та його фотоапаратуру. Як тільки він знайшов інтернет-кафе, щоб зв'язатися зі страховою компанією, побачив електронний лист від Clarence House з проханням зв'язатися з ним.

Він відмовився від роботи, і лише під час походу до джунглів зрозумів, що це було запрошення знімати весілля Чарльза та Камілли.

Фото, зроблені Хьюго Бернаном

Після Х'юго вже не відмовлявся і фотографував весілля Вільяма та Кейт у 2011 році, робив офіційні портрети Чарльза на його 60-річчя та 70-річчя, а також спільні знімки Чарльза та Камілли напередодні коронації.

Він також сфотографував принцесу Анну та робив офіційні фотографії весілля леді Габріелли Віндзор у 2019 році.

59-річний Бернан каже, що подобається робити знімки, на яких люди виглядають доступними та нібито розмовляють із глядачами.

Він та його мачуха Урсі Бернан, яка також є фотографом, репетирували, як знімати весілля Вільяма та Кейт понад три тижні, займаючи тронний зал Букінгемського палацу.

Знаючи, що вони повинні підкорятися розкладу, вони використовували секундоміри та співробітників Палацу, щоб репетирувати групові фотографії, оскільки вони знали, що вони матимуть лише 26 хвилин до польоту RAF, для якого вся родина має з'явитися на балконі.

"У нас були запасні частини для всього, а потім запасні деталі для запасних частин", — пожартував фотограф.

Він сказав, що для юних подружок нареченої та пажів вони приготували тарілки з різними солодощами, щоб утримати їх на місці.

Хьюго Бернан з однією з найвідоміших зі своїх робіт Фото: Getty Images

"У нас були миски, повні мармеладок та інших солодощів як нагорода. Цікаво, що всі мармеладки зникли, хоча я не впевнений, що їх їли лише малюки", — розповів Х'юго.

Х'юго Бернан народився в Каннах, Франція, виріс у Беркширі і навчався в школі Cheam School в Хедлі, Хемпширі, підготовчій школі, яку відвідували король Чарльз і покійний герцог Единбурзький.

Він виграв свій перший конкурс фотографії у школі у віці семи років та практикував свої навички у Харроу, роблячи портрети випускників школи.

Його мати Сюзан Гордон загинула в автокатастрофі 1964 року, через рік після його народження, і його виховували отець Пітер та мачуха Урсі, у яких він навчився фотографувати.

Попрацювавши конюхом, а потім страховим брокером у Lloyd's of London, він став професійним фотографом у 27 років і понад 20 років працював фотографом Tatler у його колонці Bystander party.

Він зробив фотографії на весіллі Девіда та Саманти Кемерон у 1996 році, а серед інших його знаменитих героїв – Спайк Мілліган, Вікторія Бекхем та Майкл Джексон.

Але, роблячи фото членів королівської родини, він слідує шляхом Сесіла Бітона, відомого фотографа, який зробив знаменитий портрет королеви Єлизавети II після її коронації в 1953 році.

Коронаційний портрет королеви Єлизавети Фото: Royal Collection Trust

Пізніше Бітон розповів у своїх щоденниках, що він так нервувався через коронацію 1953 року, що багато пив напередодні ввечері і прокинувся з сильним похміллям.

А коли він взявся до знімання, то боявся, що світло виставлено неправильно, але міняти щось було вже пізно.

"Я працював і робив знімки з величезною швидкістю. У мене було лише туманне уявлення про те, чи я знімаю чорно-біле зображення, кольорове чи даю правильну експозицію", — писав Бітон.

Нагадаємо, на офіційному коронаційному знімку короля Чарльза Кейт Міддлтон з'явилася у дорогоцінному кольє покійної королеви Єлизавети.

А також там була принцеса Олександра, леді Огілві, один із найстаріших членів королівської родини. Вона була подружкою на весіллі королеви Єлизавети та дружила з нею довгі роки.