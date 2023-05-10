10 мая 2023 года: апостола Симеона — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать с острыми предметами и поливать растения.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память апостола Симеона.
Апостол Симеон, племянник Иосифа Обручника, был одним из избранных учеников Господа и апостолов, из числа семидесяти. Согласно церковной традиции, после смерти Иакова и разрушения Иерусалима, оставшиеся в живых ученики Господа и апостолы собрались вместе для принятия важного решения — выбора преемника Иакова. Среди всех присутствующих, выбор пал на Симеона, так как он вел праведную жизнь. Он был посвящен в епископа Иерусалима, и это произошло не позднее 63 года от Рождества Христова.
Что нельзя делать 10 мая:
- работать с острыми предметами;
- готовить или есть вареники;
- поливать комнатные растения – можно поссориться с близкими людьми.
Народные приметы и поверья:
- слышно крик совы – будет похолодание;
- утром на траве нет росы – ждите вечерний дождь;
- увидели радугу — к хорошей погоде;
- дождливый день к хорошему урожаю ржи.
День ангела празднуют:
Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.
Родились в этот день:
- 1850 год — сэр Томас Липтон, английский лорд, яхтсмен, основатель чайной компании Lipton.
- 1961 год —Иван Малкович, украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
Также в этот день:
- 1925 год — в Киеве открыли мост имени Евгении Бош, построенный по проекту Евгения Патона (был уничтожен советскими войсками при отступлении из города 19 сентября 1941 года);
- 1975 год — американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкнул ядро дальше 21 метра (его рекорд побили только через 12 лет);
- 1993 год — на вершине Эвереста одновременно собралось 40 человек из девяти экспедиций – рекордное количество людей на этой горе;
- 2017 год — выпуск культового комикса о происхождении Бэтмена, "Бэтмен: Год первый", на украинском.