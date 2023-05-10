10 мая 2023 года: апостола Симеона — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать с острыми предметами и поливать растения.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память апостола Симеона.

Апостол Симеон, племянник Иосифа Обручника, был одним из избранных учеников Господа и апостолов, из числа семидесяти. Согласно церковной традиции, после смерти Иакова и разрушения Иерусалима, оставшиеся в живых ученики Господа и апостолы собрались вместе для принятия важного решения — выбора преемника Иакова. Среди всех присутствующих, выбор пал на Симеона, так как он вел праведную жизнь. Он был посвящен в епископа Иерусалима, и это произошло не позднее 63 года от Рождества Христова.

Что нельзя делать 10 мая:

работать с острыми предметами;

готовить или есть вареники;

поливать комнатные растения – можно поссориться с близкими людьми.

Народные приметы и поверья:

слышно крик совы – будет похолодание;

утром на траве нет росы – ждите вечерний дождь;

увидели радугу — к хорошей погоде;

дождливый день к хорошему урожаю ржи.

День ангела празднуют:

Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

Родились в этот день:

1850 год — сэр Томас Липтон, английский лорд, яхтсмен, основатель чайной компании Lipton.

1961 год —Иван Малкович, украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Также в этот день: