10 травня 2023 року: апостола Симеона — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати з гострими предметами та поливати рослини.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Симеона.

Апостол Симеон, племінник Йосипа Обручника, був одним із вибраних учнів Господа та апостолів з-поміж сімдесяти. Згідно з церковною традицією, після смерті Якова і руйнування Єрусалима, учні Господа, що залишилися живими, і апостоли зібралися разом для ухвалення важливого рішення — вибору наступника Якова. Серед усіх присутніх обрали Симеона, оскільки він вів праведне життя. Він став єпископом Єрусалиму.

Що не можна робити 10 травня:

працювати з гострими предметами;

готувати чи їсти вареники;

поливати кімнатні рослини – можна посваритися із близькими людьми.

Народні прикмети та повір'я:

чути крик сови – буде похолодання;

вранці на траві немає роси – чекайте на вечірній дощ;

побачили веселку — до хорошої погоди;

дощовий день — до хорошого врожаю жита.

День ангела святкують:

Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

Народилися цього дня:

1850 рік — сер Томас Ліптон, англійський лорд, яхтсмен, засновник чайної компанії Lipton.

1961 рік — Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Також у цей день: