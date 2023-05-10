Стиль життя
10 травня 2023 року: апостола Симеона — що сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна працювати з гострими предметами та поливати рослини.
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Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Симеона.
Апостол Симеон, племінник Йосипа Обручника, був одним із вибраних учнів Господа та апостолів з-поміж сімдесяти. Згідно з церковною традицією, після смерті Якова і руйнування Єрусалима, учні Господа, що залишилися живими, і апостоли зібралися разом для ухвалення важливого рішення — вибору наступника Якова. Серед усіх присутніх обрали Симеона, оскільки він вів праведне життя. Він став єпископом Єрусалиму.
Що не можна робити 10 травня:
- працювати з гострими предметами;
- готувати чи їсти вареники;
- поливати кімнатні рослини – можна посваритися із близькими людьми.
Народні прикмети та повір'я:
- чути крик сови – буде похолодання;
- вранці на траві немає роси – чекайте на вечірній дощ;
- побачили веселку — до хорошої погоди;
- дощовий день — до хорошого врожаю жита.
День ангела святкують:
Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.
Народилися цього дня:
- 1850 рік — сер Томас Ліптон, англійський лорд, яхтсмен, засновник чайної компанії Lipton.
- 1961 рік — Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
Також у цей день:
- 1925 рік — у Києві відкрили міст імені Євгенії Бош, побудований за проектом Євгена Патона (був знищений радянськими військами під час відступу з міста 19 вересня 1941 року);
- 1975 рік — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд побили тільки через 12 років);
- 1993 рік — на вершині Евересту одночасно зібралося 40 осіб з дев'яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі;
- 2017 рік — випуск культового коміксу про походження Бетмена "Бетмен: Рік перший" українською.