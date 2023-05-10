Девушка Криштиану Роналду поделилась новыми семейными фото

Они переехали в Саудовскую Аравию в январе, когда Криштиану Роналду подписал контракт на 200 миллионов евро в год с местной ФК "Аль-Наср".

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Джорджина Родригес, 29-летняя невеста известного футболиста Криштиану Роналду, поделилась в Instagram-аккаунте серией фотографий, на которых продемонстрировала свою шикарную фигуру.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, похоже, плавно осваиваются в Саудовской Аравии. На снимках возлюбленная знаменитого португальского спортсмена позировала около бассейна на фоне роскошной виллы и парка дорогих автомобилей.

Джорджина показал свою фигуру в небесно-голубом бикини от Calzedonia.

Футболист с мировым именем также опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий с семейного отдыха с детьми. На одном из снимков он играет с годовалой малышкой Беллой Эсмиральдой.

Напомним, Джорджина впервые встретила Роналду в 2016 году, когда работала в бутике Gucci в Мадриде. Они сообщили о своем романе уже на следующий год. И сейчас воспитывают пять детей: двоих общих и троих от предыдущих отношений Роналду.

Сейчас Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети живут в Саудовской Аравии, так как футболист заключил очень выгодный контракт с местным футбольным клубом.

Также Фокус писал о переживаниях Джорджины Родригес из-за потери ребенка от Роналду.