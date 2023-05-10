Украинские владельцы колье леди Дианы, которое она носила перед смертью, выставили его на аукцион

Колье "Лебединое озеро" было подарено принцессе ее последним возлюбленным Доди аль-Файедом. А серьги к нему она не успела поносить.

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На аукционе в Нью-Йорке будет продан уникальный набор украшений, который принадлежал принцессе Диане. Она надевала его незадолго до смерти. И его подарил ей ее последний возлюбленный – сын миллиардера Доди аль-Файед. Трагическая история украшений существенно отразилась на цене. За колье и серьги планируют выручить более 11 миллионов фунтов стерлингов. Комплектом украшений, как сообщается, владеет семья из Украины. Об этом пишет Daily Mail.

Ожерелье с бриллиантами и жемчугом Диана надевала на гала-вечере "Лебединого озера" в Королевском Альберт-Холле в июне 1997 года. Это было ее последнее официальное появление на публике перед ее гибелью в Париже.

Принцесса Диана на премьере "Лебединого озера"

Ожерелье, состоящее из 178 бриллиантов общим весом 51 карат и пяти одинаковых 12-миллиметровых жемчужин Южных морей, было возвращено ювелирам Crown Gerrard, чтобы они могли изготовить подходящую пару серег.

Но прежде чем комплект удалось передать Диане, она и ее возлюбленный Доди аль-Файед погибли в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.

Теперь драгоценности будут проданы с аукциона в Нью-Йорке в следующем месяце, и ожидается, что их цена составит от 4 до 11 миллионов фунтов стерлингов (5-15 миллионов долларов США).

Великолепный комплект украшений, которые известны с того времени, как "Лебединое озеро", с 2008 года принадлежат известной украинской семье. Сообщается, что бизнес в Украине пришлось закрыть из-за войны с Россией, а потому семья решила продать драгоценности.

Когда принцесса Диана была частью королевской семьи, большинство украшений, которые она носила, в основном принадлежали Короне. А те немногие украшения, которые принадлежали ей лично, перешли по наследству ее сыновьям, принцам Гарри и Уильяма.

Так что комплект "Лебединое озеро" считается единственным ювелирным украшением Дианы, которое когда-либо продавалось публично.

Комплект "Лебединое озеро"

Эксперты нью-йоркского аукционного дома Guernsey’s оценили драгоценности в баснословную сумму от 4 до 11 миллионов фунтов стерлингов (от 5 до 15 миллионов долларов). Вполне вероятно, что уникальные драгоценные камни будут проданы состоятельному человеку.

Часть выручки от продажи будет направлена на восстановление Украины.

Арлан Эттингер, президент Guernsey's Auctioneers, сказал: "Хотя многие выдающиеся личности исчезают из поля зрения, принцесса Диана сегодня так же ярка, как и тогда, когда она действительно была самой уважаемой женщиной на планете. "Лебединое озеро" было создано специально для нее. Она принимала участие в разработке дизайна. Есть много людей, которые описали бы комплект, как бесценный".

Колье с жемчугом и бриллиантами было подарено принцессе Диане Доди аль-Файедом специально перед премьерой "Лебединого озера", ведь принцесса обожала балет и сама занималась танцами.

Принцесса Диана на премьере "Лебединого озера" Фото: Getty

После его вернули Gerrard, чтобы они создали идеальные серьги, подобрав такие же жемчужины. Процесс занял два месяца, но Диана уже не успела их надеть. Она погибла в аварии 31 августа 1997 года в Париже вместе с Доди.

Есть письмо, подтверждающее подлинность колье, от дворецкого Дианы, Пола Баррелла, датированное апрелем 1998 года. По его словам, семья Дианы позволила продать колье после смерти Дианы. Разрешение, кроме прочих, дала старшая сестра принцессы, леди Сара.

Часть средств была передана ЮНИСЕФ.

Первым владельцем "Лебединого озера" после Дианы стал в 1999 году американский бизнесмен Джим Макингвейл. Уникальные украшения обошлись ему в миллион долларов.

Он продал их во время финансового кризиса 2008 года, когда его приобрели нынешние владельцы, большие поклонники британской королевской семьи.

"Война в Украине побудила их принять решение о продаже комплекта "Лебединое озеро" сейчас. Они владели им 14 лет, но, учитывая то, что происходит, их мысли сейчас сосредоточены на восстановлении своей страны", — сообщил Арлан Эттингер, уточнив, что аукцион состоится 27 июня.

Напомним, ранее на аукцион выставили три платья принцессы Дианы. А еще три ее наряда неожиданно нашли в секонд-хенде. Их туда сдала мать герцогини Йоркской, Сары Фергюсон.