Українські власники кольє леді Діани, яке вона носила перед смертю, виставили на аукціон

Кольє "Лебедине озеро" було подаровано принцесі її останнім коханим Доді аль-Файєдом. А сережки до нього вона не встигла приміряти.

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На аукціоні у Нью-Йорку буде продано унікальний набір прикрас, що належав принцесі Діані. Вона вдягала його незадовго до смерті. І його подарував їй її останній коханий – син мільярдера Доді аль-Файєд. Трагічна історія прикрас суттєво позначилася на ціні. За кольє та сережки планують виручити понад 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Комплектом прикрас, як повідомляється, володіє сім'я з України. Про це пише Daily Mail.

Намисто з діамантами та перлами Діана вдягала на гала-вечорі "Лебединого озера" у Королівському Альберт-Холі у червні 1997 року. Це була її остання офіційна поява на публіці перед її загибеллю у Парижі.

Принцеса Діана на прем'єрі "Лебединого озера"

Намисто, що складається зі 178 діамантів загальною вагою 51 карат і п'яти однакових 12-міліметрових перлин Південних морів, було повернуто ювелірам Crown Gerrard, щоб вони могли виготовити пару сережок.

Але перш ніж комплект вдалося передати Діані, вона та її коханий Доді аль-Файєд загинули в автокатастрофі в Парижі у серпні 1997 року.

Тепер коштовності будуть продані з аукціону в Нью-Йорку наступного місяця, і очікується, що їх ціна становитиме від 4 до 11 мільйонів фунтів стерлінгів (5-15 мільйонів доларів США).

Чудовий комплект прикрас, відомих з того часу, як "Лебедине озеро", з 2008 року належать відомій українській родині. Повідомляється, що їх бізнес в Україні довелося закрити через війну з Росією, а тому родина вирішила продати коштовності.

Коли принцеса Діана була частиною королівської родини, більшість прикрас, які вона носила, переважно належали Короні. А ті небагато прикрас, які належали їй особисто, перейшли у спадок її синам, принцам Гаррі та Вільяму.

Тож комплект "Лебедине озеро" вважається єдиною ювелірною прикрасою Діани, яка будь-коли продавалася публічно.

Комплект "Лебедине озеро"

Експерти нью-йоркського аукціонного будинку Guernsey's оцінили коштовності у нечувану суму від 4 до 11 мільйонів фунтів стерлінгів (від 5 до 15 мільйонів доларів). Цілком ймовірно, що унікальне дорогоцінне каміння буде продано заможній людині.

Частина виторгу від продажу буде спрямована на відновлення України.

Арлан Еттінгер, президент Guernsey's Auctioneers, сказав: "Хоча багато видатних особистостей зникають з поля зору, принцеса Діана сьогодні так само яскрава, як і тоді, коли вона дійсно була найшанованішою жінкою на планеті. "Лебедине озеро" було створено спеціально для неї. Вона брала участь у розробці дизайну. Є багато людей, які б описали комплект, як неоціненний".

Кольє з перлами та діамантами було подаровано принцесі Діані Доді аль-Файєдом спеціально перед прем'єрою "Лебединого озера", адже принцеса любила балет і сама займалася танцями.

Принцеса Діана на прем'єрі "Лебединого озера" Фото: Getty

Після нього повернули Gerrard, щоб вони створили ідеальні сережки, підібравши такі самі перлини. Процес зайняв два місяці, але Діана вже не встигла їх надіти. Вона загинула в аварії 31 серпня 1997 року в Парижі разом із Доді.

Є лист, що підтверджує справжність кольє, від дворецького Діани, Пола Баррелла, датований квітнем 1998 року. За його словами, родина Діани дозволила продати кольє після смерті Діани. Дозвіл, крім інших, надала старша сестра принцеси, леді Сара.

Частину коштів було передано ЮНІСЕФ.

Першим власником "Лебединого озера" після Діани став 1999 року американський бізнесмен Джим Макінгвейл. Унікальні прикраси коштували йому мільйон доларів.

Він продав їх під час фінансової кризи 2008 року, коли її придбали нинішні власники, шанувальники британської королівської родини.

"Війна в Україні спонукала їх ухвалити рішення про продаж комплекту "Лебедине озеро" зараз. Вони володіли ним 14 років, але з огляду на те, що відбувається, їхні думки зараз зосереджені на відновленні своєї країни", — повідомив Арлан Еттінгер, уточнивши, що аукціон відбудеться 27 червня.

Нагадаємо, раніше на аукціон виставили три сукні принцеси Діани. А ще три її вбрання несподівано знайшли у секонд-хенді. Їх туди здала мати герцогині Йоркської Сари Фергюсон.