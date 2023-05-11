Мила Йовович в мини-шортах присоединалась к звездном списку гостей на показе Chanel

Chanel провел показ мод Cruise 2024 в Paramount Studios в Лос-Анджелесе, собрав звездных и очень стильных гостей, среди которых были София Ричи, Марго Робби, Кристен Стюарт и Мила Йовович.

Related video

Звезды собрались на показ Chanel Cruise 2024 в Лос-Анджелесе, в том числе супермодель и актриса Милла Йовович, которая пришла в ансамбле Chanel с эффектным бьюти-образом. Об этом пишет Daily Mail.

47-летняя звезда для светского мероприятия надела черные мини-шорты в сочетании с черными чулками и туфлями на каблуке с серебристой пряжкой. Дополнила свой элегантный образ актриса кремовой блузкой Chanel с фирменным принтом, оставив несколько верхних пуговиц расстегнутыми. Милла завершила образ монохромной сумочкой и сережками.

Мила Йовович Фото: Getty Images

Ее темно-каштановые волосы были уложены в стильную прическу. Свои безупречные черты лица Йовович подчеркнула макияжем с яркими черно-розовыми стрелками.

Милла Йовович – дочь русской актрисы и сербского врача. Она родилась в Киеве, а в возрасте пяти лет эмигрировала в Лондон из Советского союза. Несмотря на свои российские корни, звезда фильмов "Обитель зла" поддержала Украину в борьбе против российской агрессии.

У звезды и ее мужа, американского режиссера Пола Андерсона трое дочерей: 15-летняя Эвер, 7-летняя Дешилл и 2-летняя Ошин.

Напомним, Мила Йовович показала редкое фото с тремя дочерьми.

Также Фокус писал, что старшая дочь Миллы Йовович посетила шоу Miu Miu.