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Стиль жизни

Мила Йовович показала редкое фото со всеми дочерьми

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Фото: Getty Images | Мила Йовович

Первые годы жизни Милла Йовович провела в Украине, в частности, в Днепре и Киеве.

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46-летняя голливудская актриса Мила Йовович опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкое фото вместе с тремя дочками.

Будильник в 5 часов утра. Но мне удалось оторвать лицо от подушки только через 4 часа, чтобы собрать все мои леди вместе. Один снимок – все в фокусе. Я бы назвала это победой. Первая, вторая и третья синхронизировались в один момент. Старшая даже помогает мне позировать, чтобы убедиться, что в кадре моя лучшая сторона. Спасибо Эвер, что всегда поддерживаешь меня", – подписала фото уроженка Киева.

Милла Йовович – дочь русской актрисы и сербского врача. Она родилась в Киеве, а в возрасте пяти лет эмигрировала в Лондон из Советского союза. Несмотря на свои российские корни, звезда фильмов "Обитель зла" поддержала Украину в борьбе против российской агрессии.

У звезды и ее мужа, американского режиссера Пола Андерсона трое дочерей: 15-летняя Эвер, 7-летняя Дешилл и 2-летняя Ошин.

Напомним, 39-летняя американская актриса Мила Кунис стала человеком года по версии People, поскольку помогала родной Украине после полномасштабного вторжения России. Уроженка Черновцов вместе с супругом, 44-летнем актером Эштоном Катчером собрали для Украины более 37 миллионов долларов. ﻿