Міла Йовович показала рідкісне фото з усіма дочками

Перші роки життя Мілла Йовович провела в Україні, зокрема, у Дніпрі та Києві.

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46-річна голлівудська акторка Міла Йовович опублікувала у своєму Instagram-акаунті рідкісне фото разом із трьома доньками.

"Будильник о 5 годині ранку. Але мені вдалося відірвати обличчя від подушки лише за 4 години, щоб зібрати всіх моїх леді разом. Один знімок — усе у фокусі. Я назвала б це перемогою. Перша, друга й третя синхронізувалися в один момент. Старша навіть допомагає мені позувати, щоб переконатися, що в кадрі моя найкраща сторона. Дякую, Евер, що завжди підтримуєш мене", — підписала фото уродженка Києва.

Мілла Йовович — дочка російської акторки та сербського лікаря. Вона народилася в Києві, а у віці п'яти років емігрувала в Лондон із Радянського союзу. Незважаючи на своє російське коріння, зірка фільмів "Обитель зла" підтримала Україну в боротьбі проти російської агресії.

У зірки та її чоловіка, американського режисера Пола Андерсона, троє дочок: 15-річна Евер, 7-річна Дешіел і 2-річна Ошин.

Нагадаємо, 39-річна американська акторка Міла Куніс стала людиною року за версією People, оскільки допомагала рідній Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Уродженка Чернівців разом із чоловіком, 44-річним актором Ештоном Катчером, зібрали для України понад 37 мільйонів доларів.