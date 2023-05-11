Звезду "Эмили в Париже" Лили Коллинз обокрали в отеле на 10 тысяч долларов

Украшения и в частности, обручальное кольцо звезды, были украдены из спа-отеля в Западном Голливуде.

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34-летняя американская модель и актриса Лили Коллинз была опустошена после того, как воры украли ее драгоценности и обручальное кольцо из отеля в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что актриса наслаждалась SPA-днем в отеле Edition в Западном Голливуде, где поместила свои кольца и электронику в камеру хранения, прежде чем отправиться отдыхать. Тем не менее, по возвращении она была в шоке, увидев, что вещи были украдены,.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес расследует ограбление. По словам источников, не было никаких доказательств взлома, и полиция просматривает записи с камер наблюдения, чтобы попытаться выявить какие-либо зацепки. Отчет об украденных предметах классифицируется как "более 10 000 долларов".

Кража стала ударом для Лили, которая ранее рассказала, что ее обручальное кольцо было "именно тем, что она хотела".

Звезда сериала "Эмили в Париже" объявила о своей помолвке с режиссером Чарли Макдауэллом в сентябре 2020 года, а в следующем году пара связала себя узами брака.

"Я ждала тебя всю свою жизнь, и я не могу дождаться, чтобы провести нашу жизнь вместе…" — подписала Коллинз серию фотографий, сделанных во время и после заветного предложения.

Напомним, Лили Коллинз запечатлела классический образ Одри Хепберн в серии фотографий для цифрового выпуска Harper's Bazaar UK.

Также Фокус писал, что Лили Коллинз появилась на обложке Vogue в ушанке украинского бренда Ruslan Baginskiy. Головные уборы от Руслана носят звезды по всему миру, а среди его поклонниц Белла Хадид и Мадонна.