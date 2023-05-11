Юлия Санина показала поклонникам закулисье "Евровидения-2023" (видео)

Артистка стремится показать своим поклонникам как можно больше.

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Украинская ведущая "Евровидения-2023" и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, которая ведет второй полуфинал, как и первый, вместе с британскими исполнительницей Алишей Диксон и актрисой Ханной Веддингем, не только достойно представляет нашу страну на сцене, но и с удовольствием делится с поклонниками закулисьем одного из самых престижных музыкальных конкурсов в мире на странице в Instagram. В частности Юлия показала, как в гримерке создавался ее образ для первого полуфинала, над которым работал давний стилист исполнительницы Слава Чайка.

Артистка в деталях демонстрирует роскошный кожаный ансамбль от украинского бренда GUDU, давая поклонникам возможность ближе рассмотреть детали костюма. В нарезке – кадры во время выступления Юлии с коллегами на сцене, видео, как они наблюдают за выступающими. Также певица показала британскую звезду Риту Ору, которая после выступления покидала сцену в сопровождении мужа, известного режиссера Тайки Вайтити.

Позже Юлия обратилась к зрителям, отметив, что они выложились на все сто процентов, и высказала свой восторг от происходящего и от публики.

В комментариях поклонники благодарят Санину за возможность заглянуть в святая святых "Евровидения 2023".

"Самая очаровательная ведущая и невероятная наша певица", "Какая честь во время войны представлять Украину на Евровидении-2023", "Юлька наша замечательная❤️ такая спокойная и уравновешенная! Очень профессиональная", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал о том, что на репетицию второго полуфинала Санина надела роскошный синий костюм.