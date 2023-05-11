Юлія Саніна показала шанувальникам залаштунки "Євробачення-2023" (відео)

Артистка прагне показати своїм шанувальникам якнайбільше.

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Українська ведуча "Євробачення-2023" та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, яка веде другий півфінал, як і перший, разом із британськими виконавицею Алішею Діксон та актрисою Ханною Веддінгем, не тільки гідно представляє нашу країну на сцені, але й із задоволенням ділиться залаштунками одного з найпрестижніших музичних конкурсів у світі на сторінці в Instagram. Зокрема, Юлія показала, як у гримерці створювався її образ для першого півфіналу, над яким працював давній стиліст виконавиці Слава Чайка.

Артистка демонструє розкішний шкіряний ансамбль від українського бренду GUDU, даючи шанувальникам можливість ближче роздивитися деталі костюма. У нарізці – кадри під час виступу Юлії із колегами на сцені, відео, як вони спостерігають за конкурсантами. Також співачка показала британську зірку Ріту Ору, яка після виступу покидала сцену у супроводі чоловіка, відомого режисера Тайки Вайтіті.

Пізніше Юлія звернулася до глядачів, зазначивши, що вони виклалися на всі сто відсотків, і висловила своє захоплення і від того, що відбувається, і від публіки.

У коментарях шанувальники дякують Саніній за можливість заглянути у свята святих "Євробачення-2023".

"Найчарівніша ведуча та неймовірна наша співачка", "Яка честь під час війни представляти Україну на Євробаченні-2023", "Юлька наша чудова❤️ така спокійна і врівноважена! Дуже професійна", – пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав про те, що на репетицію другого півфіналу Саніна вдягла розкішний синій костюм.