Євробачення 2023. Юлія Саніна з'явилася на репетиції другого півфіналу у вражаючому костюмі

Солістка гурту The Hardkiss, як і 9 травня, буде провідною другого півфіналу, а компанію їй складуть британки Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон.

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Ведуча "Євробачення 2023" Ханна Веддінгхем опублікувала фото з репетиції другого півфіналу та показала вбрання своїх колег-ведучих. Так, Юлія Саніна обрала дивовижний синій блискучий костюм. Про це написала британська телеведуча у Twitter, показавши фото з репетиції.

Ведучі другого півфіналу "Євробачення 2023"

Комбінезон прикрашений пишними рукавами та шнурівкою на талії та стегнах. Сама Ханна буде в більш традиційному вечірньому вбранні — жовтому платті, що струмує. Зрозуміло, що ведучі підібрали костюми у кольорах українського прапора.

Ще одна ведуча, Аліша Діксон, 11 травня у чорній мінісукня з пишним турнюром і довгим шлейфом.

Нагадаємо, на першому півфіналі Юлія Саніна була у чорній шкіряній сукні з язиками полум'я по подолу. Виявилося, що це було вбрання від українського бренду GUDU.

Ведучі Юлія Саніна та Ханна Веддінгхем

Пісенний конкурс "Євробачення 2023" стартував 7 травня у Ліверпулі, Великобританія. Хоч переможцями минулого року стали українці, але через війну з Росією конкурс перенесли до Великобританії. Їхній представник у 2022 році посів друге місце.

Від України у Ліверпулі виступить дует TVORCHI. Вони з'являться лише у фіналі, який пройде 13 травня та виступлять під номером 19. Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні виконають композицію Heart of Steal.

TVORCHI — Heart Of Steel

Раніше Фокус писав, де дивитиметься трансляція другого півфіналу "Євробачення 2023". З другого півфіналу дозволено голосувати українцям, британцям та іспанцям. Проголосувати можна, відправивши sms-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, що сподобався, або через додаток Eurovision Song Contest.

Також, як і в першому півфіналі, на ліверпульській сцені виступлять запрошені гості з України: Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, яка представляла нашу країну на дитячому "Євробаченні" у 2022 році.

Нагадаємо, у першому півфіналі українська співачка Alyosha виконала вражаючий номер разом із британською виконавицею Ребекою Фергюсон. Чоловік українки Тарас Тополя, фронтмен колективу "Антитіла", захищає Україну.