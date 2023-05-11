Евровидение 2023. Юлия Санина появилась на репетиции второго полуфинала в впечатляющем костюме

Солистка группы The Hardkiss, как и 9 мая, будет ведущей второго полуфинала, а компанию ей составят британки Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон.

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Ведущая "Евровидения 2023" Ханна Веддингхэм опубликовала фото с репетиции второго полуфинала и показала наряды своих коллег-ведущих. Так, Юлия Санина выбрала впечатляющий синий блестящий костюм. Об этом написала британская телеведущая в Twitter, показав фото с репетиции.

Ведущие второго полуфинала "Евровидения 2023"

Комбинезон украшен пышными рукавами и шнуровкой на талии и бедрах. Сама Ханна будет в более традиционном вечернем наряде – струящемся желтом платье. Ясно, что ведущие подобрали костюмы в цветах украинского флага.

Еще одна ведущая, Алиша Диксон, 11 мая в черном мини-платье с пышным турнюром и длинным шлейфом.

Напомним, на первом полуфинале Юлия Санина была в черном кожаном платье с языками пламени по подолу. Оказалось, что это был наряд от украинского бренда GUDU.

Ведущие Юлия Санина и Ханна Веддингхэм

Песенный конкурс "Евровидение 2023" стартовал 7 мая в Ливерпуле, Великобритания. Хоть победителями прошлого года и стали украинцы, но из-за войны с Россией конкурс перенесли в Великобританию. Их представитель в 2022 году занял второе место.

От Украины в Ливерпуле выступит дуэт TVORCHI. Они появятся только в финале, который пройдет 13 мая и выступят под номером 19. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни исполнят композицию Heart of Steal.

TVORCHI - Heart Of Steel

Ранее Фокус писал, где смотреть трансляцию второго полуфинала "Евровидения 2023". Со второго полуфинала разрешено голосовать украинцам, британцам и испанцам. Проголосовать можно, отправив sms-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника или через приложение Eurovision Song Contest.

Также, как и в первом полуфинале, на ливерпульской сцене выступят приглашенные гости из Украины: Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, представлявшая нашу страну на детском "Евровидении" в 2022 году.

Напомним, в первом полуфинале украинская певица Alyosha исполнила впечатляющий номер вместе с британской исполнительницей Ребеккой Фергюсон. Муж украинки, Тарас Тополя, фронтмен коллектива "Антитіла", защищает Украину.