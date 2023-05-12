Композитору Карлу Дженкинсу пришлось опровергать слухи о том, что он — замаскированная Меган Маркл

Так как композиторы не слишком публичные личности, то появление таинственного джентльмена с усами, бородой и в темных очках породило целую волну слухов о том, что это замаскированная герцогиня Сассекская.

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Валлийский композитор сэр Карл Дженкинс нарушил молчание после того, как его фотографии на коронации стали вирусными. Некоторые люди думали, что его оригинальный облик был маскировкой и на самом деле это Меган Маркл оделась в пожилого джентльмена, чтобы все-таки побывать на коронации короля Чарльза инкогнито. Об этом пишет ВВС.

Композитор даже записал видео для TikTok, чтобы подтвердить, что слухи не соответствуют действительности.

Несмотря на то, что было объявлено, что герцогиня Сассекская не будет присутствовать на коронации, Twitter был переполнен заявлениями о том, что она все-таки пробралась в Вестминстерское аббатство.

"Меган, ты нас не обманешь", — сказал один из пользователей, прикрепив фотографию сэра Карла.

Шутки про замаскированную Меган заполонили Сеть

Так как во время трансляции комментаторы не называли имена всех 2000 приглашенных гостей, а сэр Карл Дженкинс не слишком публичная личность, то он просто занял свое место рядом с автором "Кошек" бароном Эндрю Ллойд Уэббером и наблюдал за церемонией.

В преддверии коронации 79-летний сэр Карл отметил, что для него "большая честь" лично стать свидетелем коронации. Он получил рыцарское звание в 2015 году, а его произведение Tros y Garreg, основанное на валлийской народной песне, прозвучало на коронации.

Сэр Карл Дженкинс в 2015 году Фото: Getty Images

Но пользователи соцсетей не узнали композитора и стали строить предположения насчет того, кто скрывался под его личиной. Самой популярной версией была Меган Маркл, впрочем, высказывались предположения, что это кто-то из Beastie Boys, а другой пользователь написал, что это Дональд Трамп. Особенно пользователям показались подозрительными усы загадочного джентльмена.

В итоге сам сэр Карл тоже решил высказаться.

"Я был очень удивлен, что некоторые люди думали, что я переодетая Меган Маркл. Кто-то написал, что я был там, чтобы украсть драгоценности короны. Но это был я. И мои усы, они у меня с 18 лет, тогда они были в моде, ничего зловещего или удивительного в этом нет!", — сообщил сэр Карл Дженкинс своим подписчикам.

Напомним, королевская семья искренне обрадовалась отсутствию Меган Маркл на коронации. Она до последнего не подтверждала свое присутствие, но, в итоге осталась праздновать день рождения своего сына Арчи.