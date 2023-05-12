Композитору Карлу Дженкінсу довелося спростовувати чутки про те, що він — замаскована Меган Маркл

Так як композитори не надто публічні особистості, то поява таємничого джентльмена з вусами, бородою та в темних окулярах породила цілу хвилю чуток про те, що це замаскована герцогиня Сассекська.

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Валлійський композитор сер Карл Дженкінс порушив мовчання після того, як його фотографії на коронації стали вірусними. Деякі люди думали, що його оригінальний вигляд був маскуванням і насправді це Меган Маркл одяглася у літнього джентльмена, щоб таки побувати на коронації короля Чарльза інкогніто. Про це пише ВВС.

Композитор навіть записав відео TikTok, щоб підтвердити, що чутки не відповідають дійсності.

Попри те, що було оголошено, що герцогиня Сассекська не буде присутня на коронації, Twitter був переповнений заявами про те, що вона таки пробралася до Вестмінстерського абатства.

"Меган, ти нас не обдуриш", — сказав один із користувачів, прикріпивши фотографію сера Карла.

Жарти про замасковану Меган заполонили мережу

Оскільки під час трансляції коментатори не називали імена всіх 2000 запрошених гостей, а сер Карл Дженкінс не надто публічна особистість, то він просто зайняв своє місце поряд із автором "Котів" бароном Ендрю Ллойд Веббером і спостерігав за церемонією.

Напередодні коронації 79-річний сер Карл зазначив, що для нього "велика честь" особисто стати свідком коронації. Він отримав лицарське звання у 2015 році, а його твір Tros y Garreg, заснований на валлійській народній пісні, пролунав на коронації.

Сер Карл Дженкінс у 2015 році Фото: Getty Images

Але користувачі соцмереж не впізнали композитора і почали робити припущення щодо того, хто ховався під його маскою. Найпопулярнішою версією була Меган Маркл, проте висловлювалися припущення, що це хтось із Beastie Boys, а інший користувач написав, що це Дональд Трамп. Особливо користувачам видалися підозрілими вуса загадкового джентльмена.

У результаті сам сер Карл теж вирішив висловитись.

"Я був дуже здивований, що деякі люди думали, що я перевдягнена Меган Маркл. Хтось написав, що я був там, щоб вкрасти коштовності корони. Але це був я. І мої вуса, вони у мене з 18 років, тоді вони були в моді, нічого зловісного чи дивовижного в цьому немає!", — повідомив сер Карл Дженкінс своїм підписникам.

Нагадаємо, королівська родина щиро зраділа відсутності Мегана Маркла на коронації. Вона до останнього не підтверджувала свою присутність, але у результаті залишилася святкувати день народження свого сина Арчі.