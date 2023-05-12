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Стиль жизни

Как принц Луи стал звездой королевского пикника после коронации Чарльза III

принц Луи, принц Уильям, принцесса шарлотта, принц джордж, кейт миддлтон, скауты
Фото: Getty Images | Принцу Луи и принцессе Шарлотте понравился жареный на костре зефир

После воскресного коронационного концерта принц и принцесса Уэльская вместе с детьми присоединились к скаутам.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой работали волонтерами в один из дней после коронации в рамках акции "Большая помощь". И принц Луи стал главной звездой события. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Луи управлял тачкой, помогая ремонтировать хижину скаутов в городке Слау, а также восстанавливая тропу, копая новый водоем и разрисовывая стены.

принц Луи, принц Уильям, принцесса шарлотта, принц джордж, кейт миддлтон, скауты Fullscreen
Принц Луи даже возил землю в тачке
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Это был большой день для маленького принца Луи. Он помогал своей сестре, которая красила цветочные горшки.

А потом посидел на коленях своего отца, когда тот управлял экскаватором.

принц Луи, принц Уильям Fullscreen
Принц Луи и принц Уильям
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Один волонтер спросил Луи, кем он хочет стать, когда вырастет и предположил, что он хочет быть художником.

"Нет, летчиком-истребителем", — ответил Луи, уточнив, что хочет заниматься тем же, что его отец и дед, которые являются военными пилотами. Король Чарльз может управлять даже реактивным истребителем.

Его брат и сестра были так же вовлечены в повседневные дела. Принцесса Шарлотта, одетая в джинсовые шорты и розовый джемпер, помогла красить забор, а принц Джордж управлялся с дрелью.

Трое молодых членов королевской семьи получили награду за свою тяжелую работу, поджарив зефир на костре. Луи очень внимательно относился к процессу приготовления. А Кейт Миддлтон назвала его домашним прозвищем: "Лу-Жуки" (Lou-Bugs).

принц Луи, принц Уильям, принцесса шарлотта, принц джордж, кейт миддлтон, скауты Fullscreen
Принцу Луи и принцессе Шарлотте понравился жареный на костре зефир
Фото: Getty Images

После все дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма стреляли из лука, и принцесса Шарлотта справилась с этим куда лучше своих братьев.

Позже лидер скаутов Саймон Картер сказал, что королевская семья отлично провела время в Слау.

принц Луи, принц Уильям, принцесса шарлотта, принц джордж, кейт миддлтон, скауты Fullscreen
Принцу Луи понравилось стрелять из лука
Фото: Getty Images

"Они прекрасно провели время, это точно то, что им требовалось после напряженных нескольких дней. А принц Луи был очень взволнован".

В конце все принцы и принцесса получили по значку и по шарфу скаутов.

Хижина скаутов Аптона была построена в 1982 году и используется различными общественными группами в этом районе, включая местную мечеть, группу пожилых людей, членов азиатского сообщества и самих скаутов.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон отлчино провели время со скаутами

Здание также используется Slough All Nations, группой с наследием, охватывающим Сент-Китс и Невис, которая обеспечивает отдых и досуг для улучшения здоровья и благополучия, а также для укрепления сплоченности общества. Принцесса Уэльская является совместным президентом скаутов с 2020 года.

Напомним, на коронации дедушки принц Луи привлек к себе всеобщее внимание. Сначала он был явно заинтересован зрелищем, но потом начал зевать и крутиться на месте.