Джулия Фокс примеряла огненно-рыжий парик

Джулия Фокс явно любит выделяться из толпы.

Related video

33-летняя актриса и модель Джулия Фокс выглядела почти неузнаваемой, появившись с новым имиджем. Звезда сменила свои длинные темные волосы на огненно-рыжий парик, чтобы посетить мероприятие перед гей-парадом в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме причудливого парика, звезда выбрала яркий костюм с "клоунским" принтом, состоящий из топа на одно плечо, мини-юбки и колготок. Фокс дополнила свой образ белыми туфлями без задника с меховой отделкой и спрятала все самое необходимое в пушистую темно-зеленую сумочку. Она завершила экстравагантный ансамбль мешковатой зеленой курткой-бомбером.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Ранее в этот же день знаменитость итальянского происхождения продемонстрировала откровенный образ из латекса и презервативов.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Напомним, на показе женской одежды Courrèges Fall Winter 2023-2024 на Неделе моды в Париже Джулия Фокс появилась без бюстгальтера в черном макси-платье в сеточку, которое демонстрировало ее фигуру.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс появилась на вечеринке, неся в руках сумку в виде женского тела в полный рост.